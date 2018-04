330 43

Bosch (ERC) apuesta por sumar talento por Barcelona y pide definir modelos si se quiere ir unidos

12/04/2018 - 20:53

Ve que la propuesta de Colau no funciona y que ha convertido Barcelona en capital de problemas

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de ERC a las elecciones municipales en Barcelona, Alfred Bosch, ha apostado este jueves por sumar esfuerzos porque la ciudad sólo funciona cuando colabora el talento, y ha pedido que, si se quiere unidad, antes se debe debatir y definir el modelo de ciudad.

Ha defendido que la ciudad funciona cuando suma talento, esfuerzo y colaboración, en la que ha llamado "fórmula Barcelona", que permite superar adversidades y que caracteriza el carácter de los barceloneses, ha dicho ante cerca de 500 personas en una conferencia en el Recinte Escola Industrial.

"Cuando no se ha aplicado la fórmula Barcelona, la ciudad no ha funcionado. Por tanto, cuando nos dicen que debemos ir unidos, nosotros respondemos que debemos hacerlo bajo la fórmula Barcelona. Dinos qué ciudad quieres y te diremos si nos podemos poner de acuerdo", ha reclamado el alcaldable, que se ha sentado junto a una silla vacía con un lazo amarillo por los soberanistas presos.

Ha lamentado que el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, no haya podido asistir por estar preso, y ha recordado al resto de soberanistas encarcelados y en el extranjero por estar encausados, incluido el expresidente Carles Puigdemont, ante lo que el público ha coreado 'Llibertat, llibertat'.

COLAU, MIEDO Y EQUIDISTANCIA

Ha sostenido que, ante la crisis, emergió la propuesta de la alcaldesa, Ada Colau, que generó ilusión pero, tres años después, "la propuesta no ha funcionado", porque Colau no ha entendido ni el ADN ni la fórmula Barcelona, lo que la ha llevado a no cumplir promesas y a poner el acento en problemas y no en las soluciones, según él.

"Barcelona se ha convertido en la capital de los problemas" y en ella ha acabado predominando la parálisis, el miedo, la inseguridad y la equidistancia, ha dicho, aunque ha señalado que no se trata de culpar, sino de superar, porque Barcelona no se dedica a generar problemas, sino a resolverlos, y ha subrayado que la riqueza, el motor, el petróleo y el Silicon Valley de Barcelona es la gente.

Ha destacado que la ciudad ha demostrado que puede hacer grandes cosas desde el esfuerzo y la colectividad, como el referéndum del 1-O, que demostró que Barcelona no se hace desde los ministerios, sino desde la calle y con la gente: "Es una 'self-made city', hecha entre todos", ha señalado Bosch, que quiere que Barcelona sea una capital global y no de provincias.

El líder del grupo municipal ha recordado que ERC apoyó la investidura del exalcalde Xavier Trias y también de Ada Colau, y ha asegurado que desde la oposición han promovido grandes logros para la ciudad, como la llegada del Metro a la Zona Franca y cerrar la antigua cárcel La Model.

Ha dicho que ERC quiere una Barcelona para las personas y que no ofrece promesas, sino retos, y que quiere compartir la lucha en la defensa de la ciudad y de sus barrios, y ha dicho que no permitirá que nadie dañe la ciudad ni a sus barrios, y avisado a los que lo pretendan: "Que se preparen, porque a la hora de defender la ciudad y a su gente, seremos gigantes".

PROPUESTAS Y "PEQUEÑAS COSAS"

Ha lanzado siete propuestas, como un gran pacto por la vivienda con agentes privados; avanzar en la gratuidad de las guarderías; crear una Concejalía sobre detalles humanos --de las "Pequeñas cosas"--, y apostar por los desplazamientos a pie y por el transporte público, con proyectos pendientes, sin centrarse sólo en el tranvía, que rechaza si la inversión pública beneficia a privados.

Propone convertir Barcelona en una "academia digital de Europa", uniendo innovación tecnológica y educación, y también en la capital de la cocina mediterránea, una propuesta que ha asegurado que serviría a la vez a Catalunya para apostar por un turismo de calidad en Barcelona, que existía antes que Catalunya, España y Europa.

Han asistido el exconseller Carles Mundó; los dirigentes de ERC Pere Aragonés, Marta Vilalta y Alba Vergès, entre otros; el exvicepresidente de la ANC Agustí Alcoberro; ediles de ERC y también del grupo Demòcrata, como Sònia Recasens; del PSC, Carmen Andrés, y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates).

