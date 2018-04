330 43

El Ayuntamiento de Linares da luz verde a contactar con Amazon para acoger su centro logístico

12/04/2018 - 18:07

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha dado luz verde a la iniciativa de Ciudadanos en la que se insta al alcalde, Juan Fernández (PSOE), a iniciar las conversaciones con Amazon para la instalación de su centro logístico en los terrenos de la antigua Santa Motor.

LINARES (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La iniciativa ha contado con el voto a favor de todos los grupos políticos y con la abstención de IU. El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Salvador Hervás, ha explicado en su intervención que el objetivo es que la ciudad ofrezca todo su potencial a la empresa y ha instado al alcalde a ser "ágil" en la tramitación porque "al menos, Linares tiene que jugar sus cartas y los linarenses tienen que saber que lo estamos intentando".

Desde el grupo municipal de Cs han mostrado su satisfacción por el visto bueno del pleno, a la vez han solicitado al resto de grupos políticos más propuestas para salir en la búsqueda de empresas. Hervás ha solicitado "recuperar la esperanza y la ilusión de los linarenses".

En este punto ha indicado que "no podemos empezar con la venda puesta antes que la herida" porque "el no ya lo tenemos, ahora tenemos que ir a por si, y contamos con el apoyo del pleno", al tiempo que ha subrayado que "si no empezamos a pensar en grande, ninguna idea de las grandes vendrá a Linares".

Las dudas que han planteado alguno de los portavoces y el propio alcalde han sido respondidas por la formación naranja enumerando las ventajas que presenta la ciudad para la multinacional.

Entre estas opciones, el portavoz ha destacado la situación geográfica estratégica con la que cuenta Linares, y ha recalcado la "equidistancia" con Málaga, Sevilla y Madrid. "Linares es un enclave que puede suponer un ahorro económico para las empresas", ha indicado Hervás para defender la ubicación estratégica de Linares.

