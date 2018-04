330 43

Los fallecidos por gripe en Extremadura se elevan a 37 tras dos nuevas muertes registradas la pasada semana

12/04/2018 - 13:06

Dos nuevos fallecimientos por gripe durante la pasada semana elevan a 37 el número total de víctimas mortales por esta enfermedad infecciosa en la comunidad autónoma de Extremadura durante la presente temporada de vigilancia del virus.

En concreto, de los 37 fallecidos, 22 son mujeres y 15 hombres. Por tramos de edad, la mayoría de las defunciones se han registrado en el grupo de más de 80 años (20), otros doce tenían entre 70 y 79 años, pero también se han contabilizado fallecimientos en los grupos de 60 a 69 y de 50 a 59 años (dos en cada uno de ellos), y de 20 a 29 años (un caso).

Asimismo, los hospitales extremeños han notificado la pasada semana cuatro casos graves ingresados con gripe, que sumados a los 197 registrados hasta la semana anterior elevan a 201 el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus, según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES.

También, aparte de los 37 fallecimientos, de los restantes 164 casos graves notificados en Extremadura, 159 han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que cinco permanecen ingresados en distintos hospitales de la comunidad autónoma. De los 201 casos graves que han sido hospitalizados, al menos 167 tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe.

Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (101 casos), diabetes (58), enfermedad pulmonar crónica (51), enfermedad renal (45), inmunodeficiencia (20), obesidad (17) y enfermedad hepática (7 casos), informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

SÓLO UN TERCIO DE PACIENTES GRAVES SE HABÍA VACUNADO

De igual modo, de los 201 casos graves, al menos 105 pacientes (52,2 por ciento) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, en otros 31 casos no consta que lo hubieran hecho (15,4%) y 65 sí habían recibido la vacuna (32 por ciento). Entre los 37 fallecidos, al menos 16 no se habían vacunado (43 por ciento), en otros nueve casos no consta que lo hubieran hecho (24 por ciento), y 12 sí habían recibido la inmunización (32 por ciento).

Por tramos de edad, la mayoría de los casos graves registrados son personas de más de 80 años (84 casos), seguidos de los grupos de 70 a 79 años (40), 60 a 69 años (22), 50 a 59 años (19), 0 a 9 años (15), 40 a 49 años (11), 30 a 39 años y 20 a 29 años (5 casos en cada uno de ellos).

A su vez, en el conjunto del territorio español, hasta la fecha se han notificado 5.689 casos graves hospitalizados y se han producido 927 defunciones asociadas a la gripe.

La tasa de incidencia semanal en Extremadura, con 14 casos por cada 100.000 habitantes, refleja un nivel muy bajo de actividad gripal, y permanece por octava semana consecutiva por debajo del nivel epidémico, marcado para esta temporada en la región en 93 casos por cada 100.000 habitantes.

