PGE.-PSOE critica que la capital es "la gran olvidada" de PGE y lamenta que PP no cuente con sector empresarial

12/04/2018 - 13:09

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este jueves que Málaga capital "es la gran olvidada de los Presupuestos Generales del Estado", un "agravio, ha dicho, "que ha extendido al resto de la provincia". Además, ha lamentado que el PP "no haya contado con el sector empresarial de la capital" en la elaboración de las cuentas, "dejando a un lado la sustitución del puente de la Azucarera, cuyo estado sigue frenando el desarrollo de los polígonos industriales de la capital en una zona de especial inundabilidad".

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

"Las inversiones del PP no vienen ni a Málaga ni a Andalucía, no apuestan por nuestro desarrollo, con poco más de 140 millones de euros los PGE se están riendo de Málaga, por eso vamos a presentar una moción para que se hablen de las inversiones que necesita esta ciudad y que no están en estas cuentas", ha criticado.

Pérez, que ha visitado la zona del puente de la Azucarera en la capital junto a la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Antonia García, concejales socialistas, al presidente de la asociación del Polígono Guadalhorce y vicepresidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma), Antonio López, ha recordado que proyectos tan relevantes como la sustitución de esta infraestructura para evitar que se siga perpetuando el riesgo de inundabilidad "no recibirá ni un solo euro cuando era un compromiso estatal".

"Los PGE deberían haber tenido sensibilidad con los empresarios malagueños, la no sustitución de este puente sigue impidiendo el desarrollo de los polígonos industriales", ha detallado.

No obstante, ha agregado que "no es el único proyecto pendiente o retrasado por el Ejecutivo central", lamentando en materia ferroviaria "la escasa" dotación de 250.000 euros para el soterramiento del tren del Puerto para un proyecto de 45 millones, lo que ha calificado de "humo".

Al respecto, ha recordado que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "dejó este proyecto listo para su licitación, como tampoco hay previsión de gasto para el inicio de la conexión ferroviaria con el Parque Tecnológico de Andalucía y con Campanillas "perjudicando a más de 18.000 trabajadores actuales y 50.000 trabajadores futuros".

"Las inversiones que necesita Málaga para convertirse en la tercera ciudad potencial del país no llegan de la mano de los PGE y Elías Bendodo, presidente del PP de Málaga, y Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, son responsables al no reclamar lo que nos corresponde, Rajoy y sus ministros vienen a la provincia pero con las carteras vacías para los proyectos que nos deben", ha criticado.

También Pérez ha destacado que los PGE "no recogen las inversiones necesarias para convertir el aeródromo en un centro de conexión de vuelos internacionales (HUB) como tampoco para la apertura permanente de la segunda pista". "Las inversiones del PP no vienen ni a Málaga ni a Andalucía, no apuestan por nuestro desarrollo, con poco más de 140 millones de euros los PGE se están riendo de Málaga".

Asimismo, ha asegurado que tampoco los Baños del Carmen recibirán inversión necesaria para su regeneración y recuperación. "Debemos rescatar un enclave que debe ser de disfrute de todos los malagueños", ha pedido Pérez.

Desde el PSOE han señalado otros proyectos inexistentes en los PGE como la creación de un espacio en el puerto de Málaga para atender de forma digna a los inmigrantes que llegan a nuestras costas, la creación de un Plan de Dinamización Turística del destino Málaga capital, el arreglo del paseo marítimo de Guadalmar o la remodelación del de El Palo-Pedregalejo. "Estos PGE son una oportunidad perdida para Málaga, que nos sitúan a la cola de las inversiones", ha concluido.

"ESCASO" COMPROMISO DE INVERSIÓN

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Antonia García, ha criticado "el escaso" compromiso de inversión del Gobierno del PP recogido en los PGE para Málaga capital y el resto de la provincia demuestran que "Rajoy no cumple con Málaga, desde que gobierna el PP estamos perdiendo el tren de las inversiones", ha dicho.

Una situación ante la que García ha advertido al PP de que los socialistas "no vamos a consentir que se siga con el maltrato a Málaga y a su provincia en los PGE, debemos parar este agravio".

Así, la dirigente socialista ha afirmado que la provincia es la tercera con peor inversión por habitante en el conjunto nacional dentro del los PGE, "cada malagueño y malagueña va a recibir solo 89 euros de inversión frente a los 1.605 euros que recibe Zamora, por ejemplo, estando por debajo de la media nacional e incluso andaluza de las inversiones del Gobierno de Rajoy", ha agregado García, que ha preguntado a Bendodo, sobre "qué está haciendo para reclamar lo que realmente nos corresponde, los PGE llegan tarde y con escasos compromisos de gasto para la provincia", ha añadido.

Desde el PSOE han explicado que los dos últimos PGE del PP han sido los más "fatídicos y ridículos" para las necesidades de la provincia, "una muestra más de que el PP no cree en Málaga ni en nuestra capacidad de desarrollo", ha aseverado.

Además, la también diputada provincial ha recordado que incluso la menor inversión prevista por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero era cinco veces más de lo que destinan las cuentas que defiende el PP en la provincia. "Queda claro que son unos presupuestos que no apuestan por Málaga", ha concluido.

Por su parte, desde Apoma, su vicepresidente, Antonio López, ha reclamado que se haga un esfuerzo para solucionar el problema de inundabilidad en la zona de los polígonos industriales.

"Málaga tiene un gravísimo problema de desempleo, para crearlo lo que se necesita hace falta suelo para desarrollar empresas que ya están en la capital pero también para que vengan las que son de fuera y, por otro lado, que haya seguridad jurídica porque nadie va a venir de fuera a invertir si no tiene la certeza de poder desarrollar su proyecto", ha señalado.

Por todo ello, ha exigido "algo que beneficiará a nuestros hijos, el paro es un problema de futuro y la inundabilidad de los polígonos debe asumirse como un problema de todos, por eso hacemos una solicitud a todas las administración para solucionar esta situación", ha concluido.

