Sucesos.- Intervenidos más de 30.000 boletos de lotería ilegal en la capital

12/04/2018 - 13:04

La Unidad de Policía adscrita a la Junta ha intervenido en una última operación realizada en Cádiz un total de 30.541 boletos de una lotería ilegal denominada 'La Blanca' muy extendida en la ciudad, donde tiene una gran implantación y es dirigida por clanes familiares perfectamente organizados. Los agentes también se incautaron de 2.514 euros en metálico en el momento de la actuación.

Según informa el Gobierno andaluz en una nota, la investigación se inició hace un mes, cuando los agentes iniciaron las pesquisas para averiguar quién regentaba en la actualidad la mencionada lotería ilegal, quién se encargaba de la distribución, y cuándo y cómo se hacía esa venta.

Tras las indagaciones realizadas por la Policía de la Junta, se pudo localizar a la organizadora cuando realizaba las labores de entrega de los boletos intervenidos a las personas que se dedican a su venta en la calle. Por su parte, el dinero incautado corresponde a la recaudación de otros vendedores, lo que da idea de los grandes beneficios que obtienen a diario con esta práctica.

Los boletos se encontraban impresos en folios sin cortar, teniendo un valor de venta al público de 50 céntimos de euro cada uno, correspondiendo la tirada intervenida a la venta de un mes.

El sorteo consiste en la venta diaria de boletos de cuatro cifras, y los premios oscilan entre los 750 euros a las cuatro cifras y el reintegro a la última, cuando coinciden con el número agraciado en sorteo de la ONCE. Los organizadores juegan con la probabilidad de que no toque el premio ya que no hay constancia de que saquen todos los números a la venta.

Este detalle da idea de los beneficios obtenidos tras la venta, ya que al carecer de autorización no tributa por los ingresos que obtiene, ni está sujeto al preceptivo control fiscal. Por si eso fuera poco, las personas que vendían los boletos no percibían ningún tipo de prestación por el trabajo que realizaban, y únicamente recibían una 'propina' cuando vendían algún boleto que resultaba premiado.

Todos los boletos intervenidos y la documentación han sido ya remitidas a la Delegación del Gobierno para que el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos instruya el correspondiente expediente sancionador.

LOTERÍA ILEGAL Y NORMATIVA

El delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha recordado que el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos que sí cumplen la legislación y constituyen una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener estos locales.

Además de las intervenciones en los momentos en los que se están desarrollando actividades de juego ilegal, tanto la Policía de la Junta como los inspectores de la Delegación del Gobierno realizan funciones de vigilancia y de prevención para evitar que se cometan infracciones en este ámbito.

En esta labor disuasoria, los agentes ofrecen información de su ilegalidad a quienes organizan estas apuestas y también a quienes pretenden participar en ellas desconociendo, en muchas ocasiones, la legislación vigente en la materia.

BALANCE DE ACTUACIONES EN 2017

La Policía adscrita a la Junta intervino en 2017 un total de 463.337 boletos de loterías ilegales en la provincia de Cádiz que carecían de autorización administrativa para este tipo de sorteos, lo que supone el 59 por ciento de lo incautado en toda Andalucía, según el balance anual de las actuaciones de esta unidad policial dependiente de la Consejería de Justicia e Interior.

Esta cifra supone, además, un notable aumento de las intervenciones de boletos de loterías ilegales en esta provincia, que se han multiplicado por ocho con respecto a los 54.639 billetes incautados en 2016.

Estas intervenciones han sido el resultado de las investigaciones desarrolladas para el control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para sorteos con premio en metálico sin la correspondiente autorización administrativa.

Además, los agentes de la Unidad Adscrita confiscaron durante el pasado año en esta provincia 30.459 cartones de bingos ilegales, según el balance anual de los equipos especializados en la lucha contra el juego fraudulento en la comunidad andaluza.

En total, la Policía de la Junta llevó a cabo 334 inspecciones en materia de juego en esta provincia, a consecuencia de lo cual los agentes levantaron 305 actas de denuncia, pusieron a disposición judicial a 16 personas y decomisaron 14.592 euros.

En el marco de esta labor contra el juego ilegal, se realizaron 788 inspecciones en máquinas recreativas de azar, tras lo cual se levantaron seis denuncias, se decomisaron dos aparatos y se precintaron otros tres.

