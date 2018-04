330 43

IU denuncia que en Andalucía "no hay cobertura sanitaria pública total" y Díaz le afea que "haga el juego a la derecha"

12/04/2018 - 13:04

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha defendido este jueves que la salud, que es "el epicentro de todos los servicios", debe ser "universal, pública y gratuita", pese a lo cual en Andalucía "no hay cobertura sanitaria pública total", algo que ha negado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que ha acusado al líder de la federación de izquierdas de "hacerle el juego a la derecha.

Ha sido en el transcurso del intercambio dialéctico que ambos líderes políticos han mantenido este jueves en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, al hilo de la pregunta que a la presidenta le ha formulado el coordinador general de IULV-CA, acerca de qué va a hacer el Gobierno andaluz "para garantizar la cobertura pública sanitaria en toda Andalucía".

Y es que Antonio Maíllo ha argumentado que no es sanidad pública aquella en la que hay gente en la Seguridad Social que tiene que irse a una clínica privada para ahorrar esperas "en intervenciones o consultas", ni tampoco la que "se gestiona en forma de monopolio por parte de una empresa privada en zonas de Andalucía".

Ha aludido, en concreto, al caso de la empresa Pascual, por la que "260.000 andaluces, sobre todo en la provincia de Cádiz, están sometidos a un régimen de monopolio de una empresa privada".

Al respecto, el representante de IULV-CA ha indicado que el Consejo de Defensa de la Competencia ha emitido el pasado mes de marzo una resolución al hilo de "una denuncia" presentada por la Junta "para quejarse de una situación de abuso, de posición de dominio de la empresa de hospitales de José Manuel Pascual, de abuso de facturas fuera de convenio, y también de un chantaje a la Junta para que concertara si se ampliaban determinados servicios complementarios".

Maíllo ha reseñado que la Agencia de la Competencia le ha dado "sopa con hondas" a la Junta porque ha abordado lo que ha ocurrido en "20 años" en los que la Administración andaluza ha estado "asumiendo que haya una empresa privada que monopolice la atención sanitaria" en zonas de la comunidad, y ha "consentido" que la referida empresa, a la que "denuncian por monopolio y prácticas abusivas", se haya llevado "164 millones de euros de beneficio ilícito" y "le han hecho un nuevo concierto que le da un beneficio de 34 millones de euros cada año".

El dirigente de IU ha advertido de que con esos "164 millones de euros de beneficio ilícito" se podría haber construido "tres hospitales en Villamartín, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María (Cádiz), y nos ahorrábamos concierto".

Susana Díaz ha respondido a Maíllo llamando la atención acerca de que IU formaba parte del Gobierno andaluz "en el momento más duro de los recortes" del Ejecutivo central de Mariano Rajoy, por lo que "sabe de primera mano el esfuerzo" que se hizo entonces y el que, según ha abundado la presidenta, sigue haciendo ahora la Junta "para recuperar servicios públicos".

"CAMPAÑA TÓXICA" CONTRA LA SANIDAD

Ha apuntado que "hay dos maneras de ayudar a las empresas privadas" sanitarias, que pasan por "entregar concesiones o haciéndole el juego a la derecha en su campaña tóxica de denigrar la capacidad de nuestra sanidad pública", algo a lo que Maíllo le ha replicado pidiéndole que "se aplique el cuento" al hilo de su comportamiento con Pascual.

Susana Díaz le ha respondido de igual modo, pidiendo al líder de IU Andalucía que "se aplique el cuento" él, y en ese sentido le ha preguntado "dónde estuvo en la defensa de la sanidad pública cuando estaba en el Gobierno andaluz". "¿Entonces no había conciertos?", ha continuado preguntándole la presidenta a Maíllo, quien a su vez se ha cuestionado por qué en la Junta "no aprenden de los errores del pasado", y sentenciando que la "defensa de lo público" por parte de Susana Díaz "es un fraude". "Cuando hablamos de los servicios públicos, hay que hablar con coherencia, y usted no la tiene", ha apostillado el dirigente de la federación de izquierdas.

En cambio, Susana Díaz ha destacado en su intervención que "uno de cada tres euros" del Presupuesto de la Junta "se invierte en sanidad", de forma que su cartera de servicios "no sufre merma alguna". Además, ha puesto de relieve diversas actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz en los últimos años, como una mejora en el acceso a los servicios "con garantía de equidad".

Ha valorado también que "las personas que reciben tratamiento lo hacen con independencia de su coste", que la Administración andaluza ha ahorrado "274 millones de euros con la selección pública de medicamentos", que se ha iniciado "la ejecución de diversos planes integrales" y se ha continuado "ampliando la red de infraestructuras sanitarias".

En concreto, se ha ampliado con "42 infraestructuras nuevas entre los años 2015 y 2017 entre centros de atención primaria, consultorios y hospitales", ha detallado.

Díaz también ha destacado la construcción de un hospital en Montilla (Córdoba) y otro en Lepe (Huelva), tras lo que ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz "ha aguantado la presión que ha hecho la derecha con ustedes (IU) de coartada para querer doblarle el pulso al Gobierno y que abriéramos nuevos conciertos en Montilla y Lepe". La presidenta ha reprochado a Maíllo que, entonces, el Ejecutivo regional "no le tuvo a su lado", porque "estaba en la campaña tóxica" de la derecha contra la sanidad andaluza.

La presidenta de la Junta ha defendido, asimismo, que el Gobierno que preside ha apostado "por la recuperación de los derechos de los trabajadores sanitarios" y por dar "más estabilidad al empleo", de forma que "15.000 personas se han beneficiado del proceso de interinización", y la oferta pública de empleo "ya ha permitido incorporar a mas de 3.200 profesionales", y "cuando quede culminada este año serán 29.000 plazas".

La presidenta ha citado también planes de mejora que se están llevando a cabo para las Urgencias, o para la atención infantil temprana, y ha concluido resumiendo que, al igual que en la educación, la Junta está haciendo "un esfuerzo enorme para recuperar derechos y ampliar aún más la cartera de servicios que se presta en nuestra tierra".

En esa línea, Díaz ha acusado a Maíllo de comportarse "con demagogia y falta de responsabilidad", y de servir "de coartada de la derecha en su campaña tóxica" para "denigrar la sanidad pública" y para "hacerle daño al Gobierno, aunque para eso hiciera daño a los profesionales" de la sanidad.

Igualmente, ha enfatizado que la Junta fue "dique de contención" frente a los recortes del Gobierno del PP: "evitamos que se expulsara a las personas del sistema público, impedimos que a personas que se tenían que ir del país a ganarse la vida le retiraran la cobertura sanitaria", ha enumerado en esa línea, para aseverar que, "si hay un territorio donde está garantizada la cobertura universal y pública es esta tierra".

Susana Díaz ha concluido pidiendo a Maíllo que "vuelva a la realidad, abandone las barricadas facilonas intentando ganar puntos en la sopa de letras en la que intenta concurrir, y ponga los intereses de Andalucía por encima de los propios, porque si no lo hace es evidente que lo que intenta es ganar puntos aunque sea haciéndole el juego a la derecha", ha zanjado.

