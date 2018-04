330 43

PSOE sugiere que si "el voto fuese secreto" la moción de censura podría contar con algún apoyo del PP

12/04/2018 - 11:14

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha sugerido este jueves que "si el voto fuese secreto" en la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quizá se podría contar con algún apoyo de las filas populares en la misma.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"A día de hoy no hay ninguna conversación con Cs; ayer tuvimos conversaciones por cortesía parlamentaria con PP y Podemos para que tuviesen información de primera mano, porque no esperamos que el Partido Popular apoye nuestra moción, aunque quien sabe... si el voto fuese secreto, pues... pero en fin, no quiero entrar en conjeturas de este tipo", ha expresado José Manuel Franco a los medios a su llegada a la Asamblea de Madrid.

Para el secretario general del PSOE-M es "urgente" que un Gobierno "se dedique a resolver los problemas de los madrileños", por lo que la moción de urgencia "es la única salida viable para un Gobierno digno que se dedique de verdad a resolver problemas de los madrileños".

Ante problemas en Educación, Servicios Sociales... para Franco "hay un Gobierno que no está gestionando". "Lo último que he leído es que (el presidente del Gobierno) Rajoy quiere mantener a la señora Cifuentes un tiempo; la moción es el camino adecuado, y así lo intentaremos", ha apuntado.

Además, Franco ha asegurado que "por el bien de todos los madrileños" espera que "no se dilate tanto" la salida de Cristina Cifuentes del Gobierno regional. Sobre un posible sustituto ha asegurado que "ninguno de los que han estado jaleándola en los últimos tiempos".

