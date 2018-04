330 43

Podemos dice que "no habrá ningún problema" con PSOE para apoyar la moción de censura que "extirpe" a Cifuentes de Sol

11/04/2018 - 22:29

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado esta tarde que "no habrá ningún problema" con el PSOE para apoyar su moción de censura porque el objetivo es "extirpar" a Cristina Cifuentes de la Presidencia regional.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Este es un asunto que han tratado esta tarde los miembros del Consejo Ciudadano autonómico de Podemos, que se ha reunido de forma extraordinario para aprobar además el inicio de un proceso de primarias en el que se elija primero al candidato de Podemos a la Presidencia regional en mayo y luego, tras hablar con otros fuerzas políticas, al resto de la lista para las elecciones a la Asamblea de Madrid del año que viene.

"Hemos hablado de la moción de censura al PSOE y de nuestro apoyo a Gabilondo porque entendemos que es una moción de censura para extirpar a la Cifuentes de la Presidencia regional. Pero nuestro proyecto para 2019 no es que Gabilondo sea presidente, sino ganar la Comunidad de Madrid para el cambio y gobernarla para su gente", ha manifestado el también diputado autonómico.

Ahora, están esperando a que el PSOE les llame porque así lo prometieron. "No les queremos marcar el paso, porque son ellos quienes han tomado la iniciativa y quienes han presentado la moción. Esperamos que el PSOE se ponga en contacto con nosotros y cuando hablemos lo haremos de aquello que hemos votado en común en la Asamblea y de aquello estamos de acuerdo en paralizar, como la Ley de Universidad, que quiere privatizar y empeorar la Universidad pública madrileña", ha detallado.

Espinar ha explicado que también abordarán con el Grupo Parlamentario Socialista de La Ley del Suelo puesta encima de la mesa por el PP, que también quieren que no se apruebe porque "es un desastre" para la región; y también sobre el "proceso de privatización galopante", que Podemos ve "preocupante" y que quieren frenar.

"Pero son cosas en las que ya estamos de acuerdo; pero hará falta elaborar un poco ese acuerdo. Simplemente, lo que le estamos planteando es que ciertas cosas que el Gobierno de Cifuentes ha anunciado que va a hacer y no queremos que se hagan. No va a haber ningún problema para que el PSOE y Podemos estén de acuerdo en esta moción de censura. Hemos dicho desde el primer momento, que si el PSOE da un paso adelante nosotros le apoyaremos, incluso si luego no lo logra", ha apuntado.

Porque, en palabras del también portavoz de Podemos en el Senado, ahora "se trata de extirpar a Cristina Cifuentes de la Comunidad y generar un gobierno de emergencia democrática porque Cifuentes representa una crisis de Gobierno que ya salpica a la institución; y eso es lo que vamos a poner por delante". Por último, preguntado por los periodistas, no ve a Ciudadanos apoyando la moción de censura ya que, a su juicio, "está jugando a ser el flotador naranja para salvar al PP y a Cifuentes.

