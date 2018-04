330 43

PSOE mantiene conversaciones con los grupos de la Asamblea de Madrid para alumbrar un programa con "votos de todos"

11/04/2018 - 21:28

El Portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este miércoles que el Grupo está manteniendo conversaciones con todos los grupos políticos "para construir un programa que incorpore los votos de todos" en la moción de censura que su partido presentó contra la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, Así lo ha afirmado Gabilondo en declaraciones a los medios este miércoles tras un acto en la Complutense, donde ha añadido que están realizando "un programa que se sostenga en los acuerdos obtenidos en las proposiciones no de ley". "Cosas de nuestro partido que no han sido aprobadas por los otros grupos no lo vamos a hacer", ha añadido el portavoz.

El partido no quiere construir "el programa del PSOE para 10 meses, sino un programa que incorpore los votos de todos", ha aclarado el portavoz.

El programa, según Gabilondo, se está realizando para llegar "en garantía de igualdad de oportunidades a las próximas elecciones". Del mismo modo quiere que se vuelva a "un clima de serenidad social, ya que estamos ocupados en las alarmas que el propio gobierno regional genera".

Gabilondo ha afirmado que se han mantenido reuniones con los grupos con representación en la Asamblea. "Hemos empezado por el Partido Popular, a los que no hemos pedido adhesión, pero sí explicarles las razones y cómo concebimos que debe hacerse el programa", ha remachado, para señalar a continuación que "han estado razonables, han comprendido, aun teniendo una opinión tan distinta, lo que queremos hacer".

Del mismo modo, se han reunido con Podemos, con los que no quieren entrar en negociaciones, "ni reparto de puesto, ni un Gobierno de sillas de distintos colores", ha señalado. Por otro lado, de momento todavía no se han reunido con Ciudadanos porque el grupo no le has concedido audiencia.

Por otro lado, ha afirmado que la presidenta no debería "persistir en mantenerse en el cargo. Los hechos son tan contundentes, que todo apunta a que puede que el máster no se haya realizado".

Del mismo modo, Gabilondo ha querido reiterar su apoyo a la personación del PSOE en la causa contra Cifuentes por el caso de su máster, presuntamente fraudulento.

