El Pleno aprueba instar a Foro al cese de Pelayo Barcia que Moriyón rechaza

11/04/2018 - 21:29

"No lo amparamos, no lo defendemos y no lo vamos a justificar", asegura la alcaldesa sobre los comentarios

GIJÓN, 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles instar al Gobierno local al cese del director de Empleo municipal, Pelayo Barcia, por sus declaraciones en una tertulia radiofónica con las que, según PSOE, Xixón Sí Puede (XsP) e IU, hizo 'apología de la violencia' en el fútbol.

La propuesta ha contado solo con el voto a favor de los grupos proponentes y el rechazo de Foro, PP y Ciudadanos. Este último ha presentado una enmienda para que en lugar del cese se pidiera solo una rectificación pública, que no fue aceptada.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha asegurado que desde Foro no defienden ni disculpan las declaraciones de Barcia, que, a su juicio, fueron "muy desafortunadas, y que no cuentan "en modo alguno" con su apoyo.

"No lo amparamos, no lo defendemos y no lo vamos a justificar", ha asegurado, para después añadir que esto debe servir de aviso e invitar a hacer una reflexión. Eso sí, ha remarcado la "desvinculación total" de Barcia con grupos ultras.

"Estuvo absolutamente fuera de lugar, y así se lo hemos transmitido", ha sostenido. Unido a ello, ha reconocido que en el comunicado de Barcia tras conocerse la petición de cese hace una condena de la violencia pero no una rectificación de sus palabras. Es por ello, que aunque sí están a favor de reprobar sus comentarios y de la necesidad de hacer una reflexión, no lo están de destituirlo de su cargo.

Por parte del portavoz de IU, Aurelio Martín, este ha tildado de "inaceptable" el poner al mismo nivel la violencia en el fútbol con los que lucharon por la Democracia o reivindicaciones sociales o laborales.

Ha citado, además, algunas declaraciones de Barcia, en las que señalaba que el fútbol no es racista, sino que simplemente insultan al equipo contrario, a lo que insistió en que se insulta por ser de otro equipo y en que hay que dejar a la gente que se desahogue.

Y aunque no ha dicho no tener esperanza en que el cese de Barcia se lleva a la práctica, sí espera que sea mucho más cuidadoso a la hora de hablar en público. A su juicio, debería pedir disculpas políticas y que no se vuelva a repetir.

Por parte de XsP, su portavoz, Mario Suárez, ha incidido en que por parte de Barcia no ha habido una rectificación "de ningún tipo", solo una condena de la violencia. Ha apuntado, unido a ello, que el problema no es Barcia sino que la ciudad tiene un problema con los violentos,

Ha recalcado, asimismo, que en esta ciudad hay un "grave" problema con los sectores violentos de los 'Ultra Boys', de los que ha animado a expulsarlos del estadio.

A su juicio, no e puede normalizar que al estadio se va a insultar y ha dejado claro que no tiene "ningún" interés político en esta historia, ya que estuvo intentando "por todos los medios" que hubiera una rectificación.

Por parte del portavoz socialista, José María Pérez López, ha considerado un episodio "muy desafortunado" las palabras de Barcia, y más aún que se crea que no tienen consecuencias.

Ha dejado claro, además, que Barcia estaba en esa tertulia radiofónica en representación de Foro, a lo que ha insistido en que le parece "grave" que se quiera restar importancia a eso y que se diga que le falta sentido del humor a la clase política. Ha añadido, además, que lo que está pasando en el fútbol no se puede amparar "de ninguna manera" y menos de un cargo político.

Por parte del portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola ha dicho que su partido condena todo tipo de violencia, también la verbal, y especialmente si viene de un cargo público. Es por ello, que ha exigido una rectificación de las palabras de Barcia y ha vinculado su petición de cese más a una intencionalidad política que a la gravedad de los comentarios.

Respecto al PP, su portavoz, Pablo González, ha apuntado que les vale solo con una rectificación y que aclare las intenciones de sus palabras, sin ir más allá. Para él, el cese de Barcia le parece un exceso.

IMAGEN VEJATORIA

Por otro lado, Moriyón ha aprovechado el final del Pleno para anunciado que llevará a la Comisión de Igualdad del lunes las dos fotos que repartió un sindicato con una imagen "absolutamente vejatoria" para la mujer, a su juicio, a lo que ha adelantado que espera contar con su apoyo.

Ha lamentado que a estas alturas un sindicato haya venido a defender sus derechos, que son legítimos, exhibiendo a una médico o enfermera con minifalda. "Fue realmente lamentable lo que pasó aquí", ha sentenciado la regidora..

