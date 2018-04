330 43

La Xunta recibe una convocatoria sindical para volver a sentarse por la justicia, pero duda de que sea útil otra reunión

11/04/2018 - 21:06

Miembros del comité que estaban en Madrid admiten "descoordinación" al registrar la petición y precisan que el fin del encuentro sería que la Xunta aclare su oferta de 300 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

La Xunta ha recibido una convocatoria sindical para volver a reunirse el próximo viernes, 13 de abril, a las 11,00 horas, en el complejo administrativo de San Caetano y abordar el conflicto de la justicia. Dicho escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se hizo llegar al Ejecutivo autonómico por registro en esta misma jornada y lo firma, en representación del comité de huelga, un sindicalista de UGT.

Hasta ahora, la postura pública de los sindicatos es que es la Xunta la que debía "mover ficha". De hecho, varios miembros del comité de huelga --que integran SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.-- consultados por Europa Press han asegurado que, si bien se había hablado en reuniones previas de la posibilidad de dar este paso, desconocían que el registro de la convocatoria se iba a formalizar ya este miércoles.

Dado que se encuentran en Madrid, donde han trasladado sus reivindicaciones a distintos grupos políticos, han atribuido este hecho a que hubo algún "malentendido" o "descoordinación". En todo caso, han aclarado que el objetivo de este encuentro debería ser que la Xunta aclare "a qué se refiere cuando habla de que su oferta supone una subida de 300 euros al mes". "Nosotros siempre hemos tenido voluntad de negociar", añaden.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha evitado, consultado por Europa Press, aclarar si acudirá o no a esta reunión, porque no cree que un nuevo encuentro sea útil si los sindicatos mantienen planteamientos, a su modo de ver, "inasumibles".

Así, se reafirma en que "mantiene toda su disposición para hablar dentro del escenario económico marcado en la última oferta". Este mismo miércoles, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a pedir "reflexión" a los sindicatos sobre la propuesta que está sobre la mesa.

A su juicio, no tiene sentido que haya "más reuniones" para que la negociación se convierta "en una subasta con dinero público". Tanto es así, que ha advertido que no consentirá que se llegue a este extremo, por lo que mantiene en el aire qué hará.

"SUBIDA DE 300 EUROS"

El Ejecutivo autonómico ha vuelto a insistir en que su oferta, unida a la subida decretada por el Gobierno central, "que en Galicia también pagará la Xunta, supone una subida del 14 por ciento del sueldo, lo que significa en términos salariales, una subida de 300 euros al mes, que aceptaría cualquier trabajador de Galicia".

La Xunta también considera que "la huelga no depende tanto de una reunión como de que los sindicatos hagan una reflexión sobre la oferta que la Xunta ha puesto sobre la mesa". "Si los sindicatos siguen sin aplicar lo que les dijeron los propios trabajadores y se mantienen en unas cifras inasumibles para todos los gallegos, el acuerdo no es posible y no tiene sentido mantener más reuniones", subrayan.

CONTINÚAN LOS ACTOS REIVINDICATIVOS

A la espera de ver lo que sucede en las últimas horas y si se reconduce la situación, los trabajadores continúan con actos reivindicativos.

En Ferrol, han secundado una concentración ante la sede de los Juzgados de esta ciudad, en la calle Coruña, donde han denunciado que están "cansados de las mentiras del conselleiro Rueda". "Que nos diga donde firmamos esos 300 euros y mañana mismo nos incorporamos todos al trabajo", han retado.

"Son mentiras todo lo que dicen, ya que la única oferta que tenemos es de 30 euros al mes, con la que pretenden la equiparación con el resto de las comunidades, con esta cantidad, cuando somos los últimos de la cola", han señalado.

"REIVINDICACIÓN POLÍTICA"

Por su parte, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado se ha pronunciado sobre la reunión de los funcionarios de justicia con grupos políticos en Madrid y ha apuntado, en concreto, al líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Debería saber que la oferta de la Xunta coloca a los empleados de justicia por encima de la media estatal", ha retado.

A su juicio, esta reunión "demuestra que hace tiempo que dejó de ser una reivindicación laboral para ser puramente política".

También ha esgrimido que Podemos debería preocuparse "de que los funcionarios de las autonomías en las que apoyan al gobierno, como Aragón, dejen de estar en el vagón de cola, y ha lamentado que el líder de Podemos "se pronuncie de un tema que desconoce profundamente, pero lo haga sobre el caso de Paula Quinteiro, que afecta a una diputada de su partido".

