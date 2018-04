330 43

Zapatero recuerda que Cifuentes pidió su dimisión y asegura que no se alegra "cuando alguien lo está pasando mal"

11/04/2018 - 20:53

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este miércoles al ser preguntado si considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, debe dimitir, que cree recordar que ella pidió en alguna ocasión su dimisión, pero ha asegurado no querer entrar en este tema: "Cuando alguien lo esta pasando mal yo no me alegro".

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado ante los medios momentos antes de impartir la conferencia 'Democracia y convivencia' en el Club de Encuentro Manuel Broseta, resaltando que en política "las buenas convicciones democráticas se demuestran también en los momentos difíciles".

En todo caso, sí ha expresado su "gran confianza" y "admiración" por el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, al que ha descrito como una "persona notable" con "una personalidad política que transmite seriedad, rigor, hondura" y al que conoce por haber formado parte de su gobierno como ministro.

"Estoy muy confiado de que, antes o después, Ángel Gabilondo tendrá que asumir importantes responsabilidades, pero no deseo nada negativo ni a Cristina Cifuentes ni a nadie", ha concluido.

PUBLICIDAD