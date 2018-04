330 43

Investigador español trabaja en obtener nuevos órganos humanos a través de células incorporadas a vacas, ovejas y cerdos

11/04/2018 - 13:08

El director del Laboratorio de Expresión Génica 'Roger Guillemin' en el Instituto Salk de Estudios Biológicos (Estados Unidos), el bioquímico y farmacéutico español Juan Carlos Izpisua, ha relatado que su equipo actualmente trabaja en la búsqueda para desarrollar órganos humanos dentro de animales como vacas, ovejas y cerdos, para que luego puedan ser trasplantados a personas que los necesiten.

En un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, antes de impartir la conferencia 'Abordajes celulares, genéticos y epigenéticos para un envejecimiento saludable', el investigador ha explicado que ya han abordado esta situación con ratas y ratones, al introducir en ellos células de la otra especie para que, durante el desarrollo embrionario, formen nuevos órganos o tejidos que sirvan a la otra.

No obstante, ha reconocido que, de conseguirlo con células humanas en ratas y ratones de laboratorio, el problema sería que, al ser el huésped el que "decide el tamaño", obtendrían "órganos pequeños" para el hombre, de ahí la apuesta por proceder con vacas, ovejas y cerdos.

Izpisúa ha reconocido que la mejor vía para hacer frente a la necesidad de órganos es la de la donación entre humanos, pero "la demanda es mayor a la oferta", por eso "la creación de órganos en animales puede ser una oportunidad", ha añadido en la Hospedería Fonseca de Salamanca.

El bioquímico, quien ha insistido en que los investigadores de estos ámbitos tienen que ser "muy responsables de lo que se está haciendo" cuando ya es posible reescribir el genoma y cuando ya no hay que esperar a la selección natural de mutaciones al azar, y ha abogado por evitar experimentos que "no son necesarios ni dan lugar", además de "no generar falsas espectativas".

Por otro lado, también ha dado a conocer otra línea de trabajo que pasa por introducir células en el organismo humano que permitan la reactivación de órganos que hayan o estén fallando en él. En este sentido, ha explicado que hay animales que, por ejemplo, tienen la capacidad de regenerar partes después de una amputación.

En el caso de los mamiferos, y más en concreto sobre el ser humano, ha explicado que solo tienen capacidades de este tipo en el periodo embrionario e, incluso, en los primeros años de vida, pero las pierden con el tiempo. Así pues, ha abogado por entender los motivos que llevan a esa limitación y las vías para "reactivar" la función en el caso de que sea necesario.

En cuanto a factores más allá de la genética que permiten un mejor envejecimiento, ha explicado que dos gemelos tienen los mismos genes pero luego pueden desarrollar distintas enfermedades. "Podemos alterar, independientemente de cómo venimos de fábrica, nuestro envejecimiento", ha apostillado.

Por ello, el director del Laboratorio de Expresión Génica 'Roger Guillemin' en el Instituto Salk de Estudios Biológicos ha animado a los presentes en la sala a "no comer tanto", andar más, ingerir vitamina C y reducir el estrés al que se someten diariamente.

INVESTIGACIÓN

Respecto a la investigación, a la pregunta de los medios de comunicación, ha dicho que invertir en proyectos de desarrollo es "lo más importante", pues los avances y la curación de enfermedades "empiezan por la investigación básica".

"En nuestro país no es una prioridad, en absoluto", ha lamentado y sobre si todavía está la posibilidad de "subirse a ese carro", ha dicho que sí y ha puesto como ejemplo a países como China que hasta "hace poco" no apostaban por este línea y que ahora sí lo hacen y están en primera línea.

Finalmente, ha confesado que le es "díficil de entender" que en el "actual momento crítico" no haya la apuesta por la investigación que él ve conveniente. Por ello ha pedido un cambio en la dinámica. ""Algo hay que hacer", ha añadido en Salamanca.

En cambio, sí que ha mostrado su "asombro" por el sistema de sanidad pública en España frente a otras potencias como Estados Unidos, donde no es igual. Sobre la atención que reciben los españoles en sus hospitales y centros de salud, ha dicho que "hay que ponerla en valor".

PONENCIA

Tras la rueda de prensa, Izpidua ha ofrecido, en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca (USAL), la ponencia 'Abordajes celulares, genéticos y epigenéticos para un envejecimiento saludable', un acto que ha sido presentado por el periodista Xavier Sardá.

Esta actividad ha sido organizada por el Centro Internacional sobre Envejecimiento de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, dentro de su ciclo 'Conversaciones en Salamanca - Comprendiendo el envejecimiento', según ha explicado el máximo responsable de la fundación, Óscar González Benito.

