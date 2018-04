330 43

Jornadas de Perfilación Criminal de Behavior&Law congregan en Madrid a los mejores expertos nacionales e internacionales

Las II Jornadas de Perfilación Criminal organizadas por la Fundación Universitaria Behavior & Law congregaron el pasado viernes los mejores expertos en perfilación criminal a nivel internacional.

Más de 400 personas entre los que se destacan un gran número de policías y guardias civiles, asistieron a las mismas en el Complejo Policial de Canillas de la Policía Nacional, según datos facilitados por la Fundación.

Las Jornadas estuvieron inauguradas por el comisario Salvador Cantero Sánchez, Jefe de la Brigada de Análisis de la Unidad Central de Inteligencia Criminal; el teniente coronel de la Guardia Civil José Luis González, jefe del Área de Estudios y Formación del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad; el presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law Rafael López; el director de la Cátedra de Análisis de Conducta de Behavior & Law-UDIMA y decano del Colegio Profesional de Criminólogos de Madrid, Ángel García Collantes; y el director del Máster en Criminal Profiling, Jorge Jiménez Serrano.

En evento se abordaron temas de gran interés y especialización como la perfilación criminal en depredadores sexuales e incendiarios forestales, el empleo de las técnicas de perfilación en el contexto empresarial aplicadas al análisis de la conducta de fraude, y los últimos avances tecnológicos aplicados al Análisis de Conducta, además de presentar los últimos avances y resultados sobre la investigación del perfil del homicida en España y presentar casos en los que la perfilación criminal fue un elemento clave para identificar a asesinos, como así ocurrió con el caso del 'Monstruo de la Soga', uno de los mayores asesinos seriales de la historia de Colombia con más de 6o asesinatos.

El acto contó con la presencia de ponentes internacionales como el doctor Eric Hickey, profesor de la Walden University y editor de la Journal of Police and Criminal Psychology; Alex Horn, Jefe de la Unidad de Análisis de la Conducta de la Policía de Munich; el doctor Michael Bourke, jefe de la Unidad de Análisis de Conducta de los US Marshals; Lee Rainbow, jefe de Asesores de Investigación Conductual del National Policing Improvement Agency (NPIA) de Reino Unido; el vapitán Eduardo Yepes, jefe del Grupo de Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia; y Cristina Soeiro, de la Escuela de Policía Judiciaria de Portugal.

Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas participaron el capitán Andrés Sotoca y el Sargento Manuel Ramos de la Sección de Análisis de Comportamiento Delictivo de Guardia Civil y Juan Enrique Soto, Sergio Martínez y Alicia Juarez de la Sección de Análisis de Conducta de Policía Nacional. Por parte de la organización participó el director del Máster en Criminal Profiling, Jorge Jiménez.

Las jornadas de Perfilación Criminal fueron precedidas de la Gala de los Perfiladores, celebrada en la noche del jueves en el Club Financiero Génova. En ella la Fundación Universitaria Behavior & Law entregó premios en diferentes categorías que reconocieron la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Fueron premiados los periodistas Manuel Marlasca y Cruz Morcillo a la cobertura periodística del trabajo de las Secciones de Análisis de Conducta y Comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El premio al apoyo en materia de formación recayó en José García Molina, Jefe de la División de Formación de Policía Nacional.

Por su parte, el premio al apoyo interno dentro de los Cuerpos a las Secciones de Análisis de Conducta y de Comportamiento Delictivo de Policía Nacional y Guardia Civil lo recibieron Pedro Ángel Ortega Calahorro, general Jefe de Policía Judicial de Guardia Civil y don Eloy Quirós Álvarez, Comisario General de Policía Nacional).

Además, el premio a la trayectoria profesional dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recayó en el comisario principal Santiago Cuadro, el excomisario general de Seguridad Ciudadana y el teniente general Pablo Martín Alonso, exdirector Adjunto Operativo de la Guardia Civil. Como premio especial, se otorgó un reconocimiento al teniente coronel José Luis González, "por la intensa labor en investigación científica que está llevando a cabo desde la Secretaría de Estado de Seguridad".

