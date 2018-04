330 43

El Bloc recaba datos de la campaña de 2007 y pide que se haga público el procedimiento sobre presunta financiación en B

10/04/2018 - 20:30

La dirección nacional del Bloc --partido mayoritario en Compromís-- ha llevado a cabo un proceso de recopilación de información sobre la campaña electoral de las municipales de 2007 y su financiación, a raíz de la investigación judicial sobre la presunta financiación ilegal de esta formación y el PSPV en esos comicios.

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La Ejecutiva Nacional, reunida este martes, también ha acordado dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para solicitar que se haga público el contenido del procedimiento que no afecte a futuras investigaciones, informa el Bloc en un comunicado.

El partido también trasladará su "total colaboración para esclarecer estas informaciones", si bien ha remarcado "las dificultades que genera no haber recibido ninguna notificación o información oficial" y su situación actual de "indefensión". "No tendría sentido que una vez hecha pública la información, una de las partes implicadas no tuviera acceso al expediente que obra en sede judicial", subrayan desde el Bloc.

La investigación, que llevan varios juzgados y partió tras aportar documentación el PPCV, se centra en el PSPV y el Bloc durante la campaña de 2007, por el presunto pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas.

Desde la formación manifiestan su "compromiso de tolerancia cero con cualquier tipo de corrupción" y destacan el proceso de recogida de datos de la campaña de 2007 --que lleva sus áreas de Organización y Finanzas-- iniciado "con el rigor, la cautela y la determinación que requiere la exigencia ética del valencianismo progresista".

SEGUNDA FASE PARA CONTRASTAR LA INFORMACIÓN

Una vez analizada la documentación recopilada de la sede del Bloc, la dirección nacional arranca ahora una segunda fase para contrastarla con los responsables de la campaña de 2007, en lo relativo a los gastos concretos y efectivos y "los conceptos específicos por los que se produjeron los pagos a la empresa Crespo Gomar".

En este contexto, la Ejecutiva del Bloc quiere trasladar a la militancia y a la ciudadanía valenciana su "compromiso con la integridad y la honestidad" como "principios rectores de la actuación política de miles de valencianistas a lo largo de la historia".

"El Bloc estará a la altura de este legado, y demostrará, como está haciendo, que no todos los partidos son iguales cuando se trata de responder ante posibles irregularidades", reivindican desde la formación integrada en Compromís.

