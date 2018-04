330 43

Grupo Queraltó, Spaciobiker y Electrocosto los mejores tiendas 'on line' de Andalucía según los 'Ecommerce Awards'

10/04/2018 - 17:22

Grupo Queraltó, Spaciobiker y Electrocosto han sido nombrados los mejores comercios 'on line' de Andalucía, según los 'Ecommerce Awards', que reconocen la labor a las mejores tiendas 'on line', unos premios que se otorgaron en el marco del evento 'Ecommerce Tour Sevilla 2018'.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Según indican los organizadores de 'Ecommerce Tour' en una nota, más de 500 personas se dieron cita durante la jornada celebrada el pasado 5 de abril, y donde tuvieron lugar mesas redondas, casos de éxito y networking celebrada en el Hotel Siken Al Andalus de Sevilla.

Asimismo, en estas jornadas se ha apuntado que entre las claves para el éxito de la tienda 'on line' se encuentran "aprender a 'no ganar', la continua formación, adaptarse al usuario mobile, probar y medir, y el proceso logístico".

Este evento ha sido la segunda parada del Roadshow 2018, que recorrerá diferentes ciudades españolas y que, al igual que sucedió en Valencia, ha colgado el cartel de "aforo completo". A lo largo de las distintas ponencias a cargo de empresas como el Bulevip, Grupo R. Queraltó, Mundo Surf, Novodistribuciones, Made with lof, Bidafarma y Acesur, los asistentes pudieron conocer y compartir el conocimiento sobre las tendencias y casos de éxito de comercio electrónico, logística, transformación digital, email marketing y la omnicanalidad.

En el marco de esta jornada se otorgaron los 'Ecommerce Awards Sevilla', premios que valoran los mejores ecommerce de Andalucía. De las más de 80 empresas que presentaron su candidatura a los premios, donde un jurado formado por los periodistas de 'Ecommerce News' y las empresas patrocinadoras del mismo deliberaron acerca de la mejor tienda 'on line' de la región, valorando aspectos como proyección del proyecto, tráfico o diseño.

De esta forma, los galardones a las mejores tiendas 'on line' de Andalucía recayeron en el grupo Sevillano Queraltó, la nazarena Spaciobiker y la cordobesa Electrocosto.

Las siete claves que las empresas andaluzas tienen que tener en cuenta para adentrarse en el mundo 'on line' son "aprender a 'no ganar' y una formación continua, pues las empresas deben ser capaces de adaptarse a las necesidades del mercado y de unos usuarios cada vez más 'infieles' a las marcas; o apostar por el pago sin papeles, ágil y aportando valor, dando facilidades en el proceso de compra y pago del producto".

Además, los expertos aconsejan que "no haya miedo a lo 'on line', pues una de las principales barreras que frena a los comercios es el miedo a dar este salto en la apuesta por el canal de venta 'on line'"; o que se permite "un acceso a los productos únicos, pues los canales 'on line' permiten dar escalabilidad al negocio y llegar a mercados y clientes de un modo más fácil".

Los expertos apuestan por el canal 'mobile', toda vez que "un 55 por ciento de quienes utilizan el canal 'on line' lo hace a través de dispositivos móviles"; por "priorizar la logística que, además, se convierte en uno de los elementos principales para fidelizar a los clientes digitales".

Además, los expertos creen que "para poder trazar el camino hacia el éxito, es aconsejable ir realizando métricas del proceso de vida de un producto o servicio".

En el evento contó con el patrocinio de empresas como Correos Express, SeQura, Ingenico ePayments, Open Ideas, King of Apps, Empresario 2.0 y la colaboración de la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico y el Foro Marketing Sevilla.

