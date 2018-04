330 43

El PSC llevará al Consell de Garanties las enmiendas de JxCat para investir a Puigdemont

10/04/2018 - 14:38

El PSC llevará al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) las enmiendas que JxCat ha añadido a la reforma de la Ley de la Presidencia que persigue poder investir a Carles Puigdemont a distancia y articular un Govern en el que pueda haber consellers en el extranjero.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz de los socialistas en el Parlament, Eva Granados, ha recordado en rueda de prensa que el PSC ya pidió al CGE que analizara la legalidad de la reforma impulsada por JxCat en el momento en el que empezó a tramitarse.

Ahora, en esta petición de dictamen incluirá también las enmiendas, con el objetivo de que el CGE estudie si tanto el texto inicial como el enmendado es estatutario y constitucional.

Los socialistas catalanes rechazan una reforma que ven del todo ilegal y que lo único que busca es poder hacer "teleinvestiduras' y 'Telegovern': esto no puede llegar al pleno del Parlament para votarse".

PLENO DE INVESTIDURA

Granados también ha valorado el pleno de investidura de Jordi Sànchez (JxCat) convocado para este viernes a las 10 horas, y ha señalado que espera "que sea el último movimiento del bloque independentista para poder tener de una vez por todas una investidura efectiva".

"Jordi Sànchez no nos gusta porque no podría dedicarse al 100% a su cargo, y ahora necesitamos una legislatura en la que se respete la ley y en la que los cargos puedan ejercer en plenitud" sus funciones, ha añadido.

Sobre la resolución de la ONU que insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos de Sànchez, Granados ha señalado que "lo único que ha hecho la ONU es un acuse de recibo en el que no valora el fondo de la cuestión ni la admisibilidad: que no le hagan decir a la ONU lo que no ha dicho".

