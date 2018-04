330 43

Susana Díaz: Andalucía hubiera crecido 6,2 puntos más con financiación similar a la media de España en la última década

9/04/2018 - 23:18

La presidenta de la Junta ha presidido la presentación en el Real Alcázar de Sevilla del Anuario Joly Andalucía 2018

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este lunes que si Andalucía hubiera recibido durante la última década una financiación autonómica y unas inversiones como la media de España, "habríamos tenido un crecimiento 6,2 puntos superior y creado 200.000 empleos más".

Díaz ha hecho estas afirmaciones en la presentación en el Real Alcázar de Sevilla del Anuario Joly Andalucía 2018, un acto en el que también han participado el alcalde Sevilla, Juan Espada, el presidente del Grupo Joy, José Joly, el director de Territorio Sur de Telefónica España, Jerónimo Vilchez, y el director del Anuario, Francisco Ferraro.

La presidenta de la Junta, que ha valorado que la publicación de este Anuario "no se haya interrumpido ni en circunstancias difíciles", ha subrayado que viene a esta cita "como una oportunidad para poner en valor el momento de Andalucía y lo que es capaz de hacer esta tierra", que tiene "la convergencia como reto histórico".

"La autonomía ha tenido distintas etapas a lo largo de los años, pero es algo indudable que la de hoy no se parece en absoluto a la Andalucía que echó a andar", afirma Díaz, que indica que "la cuarta revolución industrial es la digital y aquí nuestra comunidad tiene una papel protagonista" y "dar el salta definitivo para ocupar el lugar que en otras ocasiones no ha sido posible".

Pero, continúa, "para reivindicar hay que llegar con los deberes hechos", y Andalucía "tiene estabilidad política, económica y está en unas condiciones que otros añoran porque no tienen", como "un presupuesto aprobado, siendo la primera comunidad con un acuerdo de financiación ampliamente respaldado en el Parlamento y por el tejido social y económico, un presupuesto ejecutado al 96,4 por ciento en 2017, con una cifra histórica en nuestro PIB, 166 millones, cumpliendo el objetivo de déficit y siendo la tercera comunidad con menos deuda".

Además, destaca que las empresas andaluzas "han ganado tamaño y nuestros parques tecnológicos facturan un 23 por ciento de la nacional, que esta tierra recibió el año pasado 29,5 millones de turista y que las exportaciones batieron récord", destacando que "58.000 euros por minuto es el dato de las exportaciones de empresas andaluzas en el exterior".

Y todo ello, señala Susana Díaz, "tiene que estar acompañado de políticas sociales que mejoren el bienestar de los ciudadanos", de ahí "nuestra apuesta por la educación pública, para retener ese talento, con la bonificación del 99 por ciento de las matrículas universitarias para quienes se esfuerzan, consolidando el empleo público, con una apuesta por la sanidad, uno de cada tres euros del presupuesto va a sanidad, y el apoyo a la dependencia y a la igualdad". En este sentido, ha lamentado los datos "tan duros" de la violencia machista y ha asegurado que la sociedad y todos los gobiernos "no están haciendo todo lo que está a nuestro alcance par frenar el peor terrorismo de la sociedad moderna".

"Andalucía ha cumplido con este país, y en un momento complicado y pese a estar en una situación económica peor, con una renta per cápita peor, ha apostado por la estabilidad, ya cumplido el objetivo de déficit y con la marca España", por lo que, añade, "ahora le toca a España cumplir con Andalucía" y "hay dos instrumentos claves, los Presupuestos Generales del Estado y la financiación autonómica, y con ninguna se está facilitando la convergencia". "No solo recibimos menos de lo que nos corresponde por población, sino además menos que la media de España", lamenta.

Al respecto, critica los PGE para Andalucía y la "falta" de financiación "cifrada en 5.522 millones de euros durante la ejecución de los últimos siete años". Así, asegura que "si hubiésemos recibido las inversiones que nos correspondían en los PGE y la financiación justa, nuestro crecimiento hubiese sido en la última década 6,2 puntos superior. Nos hemos perdido dos años de crecimiento económico y hubiera estado por encima de la media española, y se habrían creado 200.000 empleos más en Andalucía", e insiste: "Queremos dar el salto que estamos en condiciones de protagonizar".

"Andalucía tiene talento, tejido productivo, estabilidad política y queremos que sea una tierra atractiva para la inversión", pero "queremos también que lo que se reciba aquí nos permita tener la convergencia deseada, porque si no es así se está impugnando el título octavo de la Constitución", manifiesta Díaz, que ha aludido a la reunión que el próximo 18 de abril mantendrá con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar la financiación autonómica.

"Le voy a pedir la misma lealtad institucional que siempre he mostrado por España como presidenta. El Gobierno andaluz siempre ha estado al lado del país en los momentos fáciles y difíciles, en la defensa de los interese de España, y tiene que devolver a Andalucía lo que es justo", ha apuntado Díaz, que agrega que nuestra comunicad "hoy no quiere que se le dé más que a nadie, pero no permitirá recibir menos que los demás; queremos lo que es de justicia, y además siendo conscientes de que llegamos con los deberes hechos".

A este acto de presentación han asistido, entre otros, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios; la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero; el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro; la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar; la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio; la consejera de Educación, Sonia Gaya; el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos, Juan Marín; y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla.

