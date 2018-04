330 43

Eduard Pujol (PDeCAT): "Si podemos investir Jordi Sànchez, tendremos los votos"

9/04/2018 - 22:57

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha asegurado que el expresidente de la ANC en prisión provisional, Jordi Sànchez, podrá ser presidente de la Generalitat si puede someterse al debate de investidura: "Si podemos investir Jordi Sànchez, tendremos los votos. Viernes o domingo".

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

En una entrevista de 8tv recogida por Europa Press, Pujol ha afirmado que si la justicia española permitiera a Sànchez asistir al pleno sería "un primer gesto de justicia", y ha recordado la resolución de la ONU a España para garantizar los derechos políticos del candidato.

En relación a la posibilidad de que no se invista a un presidente antes del 22 de mayo, ha afirmado que "no habrá elecciones, habrá gobierno", y ha destacado que la solución no sólo pasa por formar Goven, ya que desconfía de que el Gobierno central levante los efectos del artículo 155 en Catalunya.

PUBLICIDAD