Roger Waters no ve "motivo legítimo" para excusar la situación en Gaza

9/04/2018 - 21:07

Cree que cualquier ser humano "tiene derechos inalienables"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El bajista y fundador de Pink Floyd, Roger Waters, ha reprochado este lunes la situación que se vive en la franja de Gaza, y ha considerado que no existe "motivo legítimo" para excusar lo que ocurre.

En el acto 'Totes amb Palestina' en Barcelona impulsado por Rumbo a Gaza y otros colectivos, a escasos días de que el músico inicie en el Palau Sant Jordi su nueva gira europea 'Us and Them', ha remarcado que "cualquier ser humano debería tener derechos inalienables" como marcan los tratados internacionales.

Waters ha afirmado que cualquier ser humano debería tener derechos como la libertad o la propiedad, y ha criticado que, según él, el Gobierno israelí no cree en ello ya que, según él, considera a cualquier persona de Gaza "una amenaza existencial".

Ha reprochado el uso de "fuerza letal" contra los palestinos por parte del Ejército israelí, ante lo que ha contrapuesto el, según él, estoicismo histórico del pueblo palestino, por lo que ha animado a ponerse en pie para defender sus derechos.

El músico ha asegurado, sin embargo, que la creencia en los derechos humanos de toda la población mundial se está extendiendo por todo el planeta "contra el rodillo del imperialismo y el capitalismo".

ACTIVISMO

El fundador de Pink Floyd ha explicado que entró en contacto con el activismo con Palestina en 2006 cuando recibió numerosos correos sobre una actuación que tenía en Tel Aviv y habló con el colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS) que presiona al Gobierno israelí.

Se ha mostrado convencido de que "algo se está moviendo" y que movimientos como BDS están ganando fuerza, y ha recordado que los derechos humanos son una cuestión muy joven, de un centenar de años.

Preguntado por la implicación de otros colectivos como los deportistas, ha remarcado que no le importa lo que piensen otros, pero que se seguro que en el futuro aparecerán: "Espero vivir ese cambio, demos algo de tiempo".

En la conferencia también ha participado la jurista Rania Muhareb, de la organización palestina Al-Haq, quien ha criticado el uso de la fuerza por parte de Israel durante la 'gran marcha del retorno', y ha lamentado la "impunidad" con lo que ocurre en Gaza y la poca voluntad de investigar y sancionar por parte de la comunidad internacional.

También ha hablado Sandra Barrilaro, miembro del colectivo Rumbo a Gaza, quien ha criticado el bloqueo de Gaza con, según ella, la "complicidad" de la comunidad internacional, y que vulnera la convención de Ginebra.

