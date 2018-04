330 43

Feijóo erige en "estratégico" el proyecto de ampliación del Hospital Montecelo, con "medio siglo" de vigencia

9/04/2018 - 21:04

El 'Gran Montecelo' tendrá un aparcamiento con 1.000 plazas a distintas alturas y otras 400 en la parte posterior de la edificación

PONTEVEDRA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el proyecto de ampliación y remodelación del Hospital Montecelo, en Pontevedra, como una "decisión estratégica" cuya vigencia será de "medio siglo". El futuro 'Gran Montecelo' será "más humano, más completo y más amplio", según Feijóo, que ha comprometido la licitación de las obras dentro de un año y ha avisado que "esto va en serio".

Con motivo de la presentación del Plan Sectorial y del anteproyecto del 'Gran Montecelo', así como del equipo redactor que conforman las empresas Chile 15, Gau e Ingenieros JC, el titular del Ejecutivo autonómico, acompañado por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, el delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís y representantes de 38 localidades pertenecientes al área sanitaria de Pontevedra, se ha mostrado "satisfecho" de enseñar el resultado de los últimos seis meses de trabajo desde que el pasado mes de julio se diesen a conocer el Plan Funcional y de Espacios.

Para Feijóo, se trata de una "infraestructura hospitalaria de primer nivel", siendo la sanidad la "joya de la corona del Estado de Bienestar".

Además, Feijóo ha resaltado el carácter "participativo" de un 'Gran Montecelo' que "no se diseñó en los despachos", sino que ha conllevado más de 120 reuniones de trabajo, consultar a más de 300 profesionales, recabar unas 2.400 encuestas ciudadanas y la opinión de ocho colectivos sociales, ha precisado el conselleiro de Sanidade.

MEJORAS

Con la construcción de un nuevo edificio y la remodelación de las actuales instalaciones, la superficie para uso sanitario pasará de los 79.500 metros cuadrados -sumando las dimensiones del Hospital Provincial- a los 118.000 metros cuadrados, lo que equivale a dos hospitales comarcales, ha comparado Feijóo.

Así, habrá un 92% más de espacio en los box de urgencias, aumentarán un 57% las habitaciones individuales -que podrán acoger a dos pacientes en caso de "pico asistencial"- y el número de camas ascenderá a 720 frente a las 600 actuales.

Además, para poder aplicar la "sanidad del futuro", que conllevará más procesos ambulatorios y evitará internar a los pacientes, se incrementará un 49% el personal en el hospital de día.

CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA

El presidente de la Xunta también se ha referido a la mejora de las cifras asistenciales y los tiempos de espera en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, que se está "consolidando entre las más ágiles y eficientes" de Galicia, en tanto el tiempo medio de espera es 24 días por debajo de la media autonómica, se reduce 36 días para consultas y en 2017 el plazo de las pruebas diagnósticas es de días, según los datos oficiales.

Feijóo ha enmarcado el proyecto del Gran Montecelo -cuyo coste supera los 100 millones de euros para la construcción del nuevo inmueble y suma más de 25 millones más para la reforma de las actuales instalaciones- en sus compromisos electorales para Pontevedra, tras las actuaciones sanitarias emprendidas en Lugo, Vigo, Vilagarcía, A Coruña, Ourense y Ferrol, entre otras localidades.

"Hoy un 70% de los gallegos tenemos un hospital nuevo o renovado", ha explicado el presidente de la Xunta, que se ha comprometido "a que a finales de legislatura" el 100% de la ciudadanía tenga un centro sanitario nuevo, renovado "o a punto de ejecutarse su renovación o construcción".

Durante su intervención ha agradecido la colaboración del ayuntamiento de Pontevedra en la cesión de los terrenos, a diferencia de otros gobiernos locales -en alusión a Vigo, y en presencia del gerente del complejo hospitalario vigués- que "están a favor de la sanidad pública, y en contra".

PLAZOS Y APARCAMIENTO

Por su parte, Jesús Vázquez Almuiña ha afirmado que el Gran Montecelo será "un centro a la altura de Pontevedra" que "aún se podrá ampliar en próximos años", argumentando que en la Consellería de Sanidade "hay idea de cómo construir y ampliar". En este sentido, aunque "va a haber hospital para muchos años", este proyecto "no queda hipotecado por falta de espacio", ha precisado.

En cuanto a los plazos, el titular de Sanidade ha explicado que será en el primer trimestre de 2019 cuando se saque a licitación para su construcción, previa declaración de incidencia supramunicipal del proyecto, la expropiación de los terrenos necesarios, y el proyecto de ejecución.

Entre las novedades presentadas, figura la dotación de un aparcamiento en superficie en la parte posterior de la edificación, con capacidad para 400 vehículos, más un aparcamiento adicional a distintas alturas con otras 1.000 plazas.

AYUNTAMIENTO

Precisamente, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha señalado que "habrá que ver" esta "variación" con respecto a las previsiones iniciales, desconociendo en la actualidad si se tratará de un aparcamiento gratuito o de pago.

También ha descartado la participación del ayuntamiento en la dotación de una línea de bus urbano para dar servicio a los usuarios del 'Gran Montecelo', argumentando que la actual "está concedida por la Xunta" si bien "mayoritariamente no va nadie", atribuyendo el escaso uso a que "no hay líneas suficientes ni horarios correctos". No obstante, Fernández Lores baraja la posibilidad de que "habrá más usuarios" cuando la ampliación entre en funcionamiento.

El regidor municipal ha estimado en unos 20 millones de euros la aportación del ayuntamiento de Pontevedra "para facilitar la construcción" del Gran Montecelo entre una aportación económica "a tocateja" de 4 millones, la mejora de los servicios de abastecimiento y recogida de residuos, entre otros acuerdos.

PROTESTA

En otro orden de cosas, mientras se producía la presentación del proyecto del 'Gran Montecelo', un grupo de unos 50 funcionarios de Xustiza protagonizaban una protesta en el exterior del recinto de la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra.

Además de portar carteles y silbatos, han coreado frases como "queremos negociar", "contra la incompetencia, resistencia" y han pedido dimisiones por la gestión del conflicto.

