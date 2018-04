330 43

Bolado exige a la nueva Secretaría General de Podemos que ponga fin a la "campaña de acoso" de la dirección saliente

9/04/2018 - 20:00

El diputado de Podemos Alberto Bolado, ha pedido a la nueva Secretaría General de Podemos Cantabria que "ponga fin a la campaña de acoso y difamaciones de la dirección saliente".

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

"No voy a tolerar ni más mentiras sobre las cantidades que dono a Podemos, ni que veten mi presencia en los medios de comunicación", señala Bolado en un comunicado en el que explica que ha estado en silencio hasta ahora "para no dañar al partido en pleno proceso de primarias, pero ahora me veo en la obligación de defenderme".

Bolado, que hace estas valoraciones antes de conocer los resultados de las primarias de Podemos Cantabria, que se anunciarán el miércoles, recuerda que el pasado verano anunció que dejaba la política al terminar la legislatura, y reclama la "reparación pública de su imagen por parte de la nueva dirección de Podemos.

"Tras dos años como diputado en el Parlamento de Cantabria,pretendieron que abandonase mi actividad como abogado aunquesaben que fue la única condición que puse para presentarme a laselecciones. No les importó que la compatibilidad fuese aprobada porel Parlamento, y trataron de imponerme que donase a Podemos más de lamitad de mi sueldo, en vez de los 800 euros mensuales que he venidodonando desde el principio de la legislatura", relata.

Añade que es "mentira" que tenga expedientes disciplinarios abiertos en la Comisión de Garantías, y que "la gota que ha colmado el vaso ha sido el veto de la dirección saliente para que no acuda a los medios de comunicación como las tertulias de radio en las queparticipamos los diputados todas las semanas". Es inaceptable quepretendan aplicarle la ley mordaza a un compañero, aunque no tengoninguna intención de quedarme callado", apostilla.

