De la Serna insta a PRC a pedir a PSOE que apoye los PGE con un 36% más para Cantabria

9/04/2018 - 19:10

Dice que es una "obviedad" que el Gobierno de España es el "motor de la inversión" en la región

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha instado al PRC, que lidera el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a que pida al PSOE, con el que gobierna en coalición en la comunidad autónoma, que apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 cuya aportación a la región crece un 36%.

Y es que, aunque el PRC no tiene representación en el Congreso, sí tiene "una estrecha relación" con los socialistas y, por ello, De la Serna ha emplazado a los regionalistas a trasladar al PSOE "que apriete el botón" del 'sí' a los PGE de 2018.

Unas cuentas que, para De la Serna, son "unos muy buenos presupuestos" para el conjunto del país y "especialmente" para Cantabria porque crecen un 36% en relación a los de 2017, pasando de 200 a 272 millones de euros y de los que 230 son inversiones, en su mayoría dependientes del Grupo Fomento que él encabeza.

"Cantabria es la comunidad autónoma con una mayor inversión por habitante por parte de Fomento", ha enfatizado este lunes en Santander en su intervención en un almuerzo coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Para el ministro, es cierto que "uno puede decir que ha habido en momentos de bonanza económica mejores presupuestos pero lo que no puede decir es que Cantabria haya ocupado en las posiciones relativas de todas las comunidades autónomas una con la myor inversión de toda España".

Por ello, ha insistido en que el Gobierno de Mariano Rajoy ha planteado "unos magníficos presupuestos" en lo que se refiere a Cantabria y, por tanto, ha dicho que "o se aprueban estos presupuestos con un 36% más para Cantabria o nos quedamos con los que tenemos, con un 36% menos de inversión".

"Solo hay esas dos posibilidades", ha insistido y ha indicado que serán los partidos políticos con representación en el Congreso quienes decidan "qué botín aprietan: el que da un 36% más a Cantabria o el que nos deja con un 36% menos de lo que podríamos tener".

En el caso de Cantabria, el Gobierno está integrado por el PSOE, que sí tiene voto en la Cámara baja, y el PRC de Miguel Ángel Revilla que, aunque no vota, sí tiene "una estrecha relación" con los socialistas y, por ello, ha emplazado a los regionalistas a trasladarles "que aprieten el botón del 36% o el del -36%".

"Yo lo que digo, como español y como cántabro, es que aprieten el del 36% porque eso siempre le va a ir mucho mejor a Cantabria", ha añadido, al tiempo que ha señalado que podrán decir que "estos presupuestos son mejores o peores, buenos o malos, pero es indudable que son un 36% mejores que los que tenemos en estos momentos".

GOBIERNO DE ESPAÑA, "MOTOR DE LA INVERSIÓN" EN LA REGIÓN

Además, De la Serna ha reivindicado que el Gobierno de España, con estos presupuestos, es el "motor de la inversión" en la comunidad autónoma y ello es "una obviedad" porque la inversión prevista en las cuentas para 2018 "es cinco veces la inversión que tiene programada el Gobierno de Cantabria para el conjunto de la comunidad para todo el año".

"Podrán decir que son insuficientes, pero son cinco veces más que le conjunto de toda la inversión de todo el Gobierno de Cantabria", ha dicho y, como ejemplo, ha apuntado que la inversión del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda es "más el doble de la inversiónb del Gobierno durante todo el año para toda la comunidad".

Por ello, ha considerado que el Ejecutivo regional debería ser "coherente a la hora de establecer juicios de valor" sobre los PGE para 2018 porque "van a movilizar cerca de 3.200 millones de euros, algo sin precedentes en la historia de Cantabria".

Sobre esa cifra, a la que se refirió Revilla al criticar que los PGE presentados "no cumplen las expectativas" ni mostraban la "lluvia de millones" anunciada por el ministro, De la Serna ha considerado que "no es fácil" argumentar contra esta movilización de esa inversión.

"Nadie ha dicho, como no puede ser de otra manera, que se fueran a consignar 3.200 millones y decir lo contrario francamente me parece lamentable para un político, me parece de una baja calidad política porque se piensa que diciendo ese tipo de cosas la gente se las va a tragar", ha apostillado.

Por otro lado, y ante las críticas sobre sus visitas a Cantabria, el ministro ha enfatizado que "volverá todas las veces que pueda porque me gusta venir".

"En otros lugares me piden que vaya y aquí a algunos les molesta, dicen que vengo demasiado. A mi me gusta venir y una de las veces que voy a venir antes de que concluya la primavera será para presentar el estudio de alternativas para el tramo Reinosa-Aguilar", ha apostillado.

PROTESTAS DE COLECTIVOS

En esta visita del ministro a Santander, ciudad de la fue alcalde durante más de nueve años, varios colectivos han acudido con pancartas a la entrada del hotel donde se celebraba el almuerzo coloquio para protestar por los espigones de La Magdalena, el Metro-TUS o la senda costera.

El ministro no ha pasado ni siquiera cerca de donde estos colectivos habían sido ubicados por la Policía Nacional y, aunque han tratado de hacerse oir con consignas y silbatos, De la Serna ya se encontraba en el interior del hotel.

Entre los carteles se podían leer lemas como 'Espigones Fuera' o 'Dejad nuestra costa como estaba' contra el proyecto en ejecución de los diques para la estabilización de las playas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis. Otros como 'No al Metro-TUS' o 'El Metro-TUS lo pones en tu casa' contra el nuevo sistema de transporte urbano de Santander, y alguno como 'Senda como estaba' en referencia al proyecto de la senda costera.

