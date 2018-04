330 43

Sindicato Médico Andaluz acusa a la consejera de ausencia "preocupante" de propuestas concretas y "nula autocrítica"

9/04/2018 - 15:53

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha criticado este lunes "la escasa talla política" de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, con "una ausencia preocupante de propuestas concretas". "A la nula autocrítica", ha indicado el SMA, se suma que "la consejera sólo se ha limitado a detallar planteamientos ideológicos sin traducción real y se ha olvido de indicar que Andalucía es la comunidad que menos invierte en Sanidad por habitante".

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Ante la crítica realizada por parte de Álvarez sobre el porcentaje del PIB destinado por el Gobierno nacional a la Sanidad Pública, los facultativos andaluces han recordado que "tanto en valor absoluto como en peso relativo, los presupuestos andaluces de 2018 se sitúan por debajo de lo que se presupuestó para Salud en 2010".

Estas declaraciones se producen tras los desayunos informativos de Europa Press Andalucía con la consejera de Salud y organizados en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y Laboratorios VIR, donde ha sido presentada por el alcalde de la ciudad, Juan Espadas.

Asimismo y con respecto a la subasta de medicamentos, el SMA ha asegurado que "la Organización Médica Colegial (OMC) mantiene su defensa de la libre prescripción, sin coacciones, y que, en ningún caso ha respaldado las subastas", un hecho omitido por la consejera andaluza, que "ha vuelto a ofrecer una visión partidista sobre la prescripción por principio activo y la subasta de medicamentos, afirmando que esta decisión está avalada por la OMC".

Los representantes del SMA, presentes en la intervención de Álvarez, han querido recalcar que a la consejera "no le ha interesado hablar de la atención hospitalaria ni de la situación de las urgencias. Tampoco de las listas de espera que no paran de aumentar".

En relación al Plan de Renovación de la Atención Primaria, que para el SMA es "absolutamente insuficiente", los facultativos han explico que, "pese a que se intente trasladar a la opinión pública una visión positiva del mismo, se está incumpliendo".

En este sentido, el Sindicato Médico Andaluz ha recordado que "ni siquiera se han desdoblado los cupos previstos para el primer trimestre del 2018 y aún la consejera no ha hecho ni una sola propuesta que permita acabar con el mayor problema de la Atención Primaria, el escaso tiempo que tienen los médicos de familia para atender a sus pacientes, menos de cinco minutos".

La responsable de Salud andaluza ha destacado "el esfuerzo que se está llevando a cabo en infraestructuras, anotando como un logro actual la construcción del Hospital de Alta Resolución de Lepe". Sin embargo, ha querido destacar que llevan "años reclamando la terminación de las obras sin que la Junta de Andalucía sea capaz de poner en marcha el centro".

"No ha hablado, sin embargo, de la obsolescencia de las áreas quirúrgicas de los grandes hospitales, ni de los graves defectos estructurales que padecen, ni ha nombrado que en Santiponce (Sevilla) llevan más de siete años alojados en caracolas", han indicado.

Asimismo, al SMA le ha sorprendido que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía haya afirmado que "todos los cambios que se han producido hayan sido consensuados con los profesionales cuando nuestra percepción, sin olvidar que somos el sindicato mayoritario entre los facultativos, es absolutamente contraria, de hecho continuamente venimos denunciando la falta de consenso en todos estos temas".

En cuanto a los procesos de estabilización, el SMA ha afirmado que la responsable de los mismos ha omitido que "seguimos sin resolver la OPE 2013-2015, que no se ha convocado aún la OPE 2016; que no han convocado aún el amplio concurso de traslado antes de finales del 2017 que prometieron y del que aún no hay nada publicado o que el proceso de interinización iniciado en 2016 sigue sin concluir".

