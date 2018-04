330 43

Echávarri renuncia a su acta de concejal ante la Secretaria General del Pleno

9/04/2018 - 10:15

El socialista Gabriel Echávarri --doblemente procesado por el 'caso Comercio' y por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento de Alicante-- ha formalizado este lunes a las 09.37 horas su renuncia al acta de edil y, por tanto, a la Alcaldía de Alicante.

ALICANTE, 9 (EUROPA PRESS)

El ya ex primer edil no ha acudido al consistorio a entregar su renuncia, tal y como ya se precisó, y ha sido personal de su confianza quien ha hecho entrega del documento ante la Secretaría General del Pleno.

En el escrito, Echávarri recuerda que fue elegido alcalde el 13 de junio de 2015 y que hoy comunica "a los efectos oportunos" su renuncia al cargo de Alcalde-Presidente y al acta de concejal.

El hasta ahora alcalde de Alicante ha colgado un tuit en su cuenta de Twitter con una actuación de la banda U2 y el siguiente mensaje "It's a beautiful day. Don't let it get away" (Es un bonito día. No dejes que se escape).

Así las cosas, ahora se abre un plazo máximo de diez días para convocar un pleno extraordinario para dar conocimiento a la Corporación del hecho y, desde ese momento, se iniciará otro plazo de diez días más para convocar un nuevo pleno de investidura. Desde Alcaldía ya se ha subrayado que se pretende no apurar ninguno de los dos términos.

Asimismo, se reclamará a la Junta Electoral Central, en Madrid, que certifique que el edil que le sustituirá será el actual asesor de Fiestas, Miguel Castelló, que tomará posesión de su acta en un pleno extraordinario previo al de investidura del nuevo alcalde o alcaldesa.

El exalcalde deja su acta por su doble procesamiento por el despido de una trabajadora temporal del ayuntamiento, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala; y, por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, de la que Echávarri tenía las competencias, por una campaña de promoción comercial de la ciudad en la Navidad de 2016.

DELEGACIÓN DE FUNCIONES

La salida de Echávarri se anunció el pasado viernes 23 de marzo, tras la reunión del Secretariado del PSPV en su sede en València. Allí, el todavía alcalde dijo que delegaba sus funciones en la vicealcaldesa y 'número dos' socialista, Eva Montesinos, hasta ayer domingo, 8 de abril.

Por ello, solicitó a las fuerzas políticas que pusieran en marcha una negociación para cerrar su sustitución con el objetivo de "desbloquear un problema político" y que "comience a correr el reloj de la responsabilidad del resto de fuerzas".

NEGOCIACIONES

Las negociaciones para investir a su número dos arrancaron el pasado jueves con sus exsocios de Compromís y Guanyar Alacant. Eva Montesinos y la dirección del PSPV seguirán, a partir del lunes, con los encuentros con los no adscritos y Ciudadanos.

Desde ahora se abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que incluya al partido 'naranja', ya que este ha rechazado hasta el momento sentarse a negociar su respaldo a Montesinos porque Echávarri no había formalizado su renuncia.

