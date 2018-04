330 43

Mata cree que Bonig ha emprendido "una batalla contra molinos de viento" del catalanismo que "no existe" en la Comunitat

8/04/2018 - 16:33

El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha afirmado este domingo tras las palabras de la líder del PPCV, Isabel Bonig, sobre la visita de Joan Tardà a Vinaròs de este sábado que Bonig "ha emprendido definitivamente una batalla contra molinos de viento a los que ella confunde, imaginariamente, con el temido gigante del catalanismo, que evidentemente no existe en esta comunidad".

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Mata "parafraseando al Quijote" mediante un comunicado, en el que también ha criticado que los valencianos están "hartos" de que "intenten darles lecciones de dentro o de fuera sobre qué somos o a qué aspiramos como pueblo".

Con estas palabras, Mata ha lamentado que "Bonig haya dado definitivamente por perdida la batalla de la reivindicación de los problemas reales de los valencianos y valencianas para entregarse a una causa imaginaria que nadie más que ella y sus colegionarios ven".

"En la Comunitat sabemos lo que somos, lo que no somos y cuál es nuestra historia y nuestra cultura por eso los socialistas no vamos a tolerar que nadie, ni del PP ni de fuera, venga a determinar cuál debe ser nuestro futuro", ha apuntado Mata tras incidir en que en cualquier caso "lo que es realmente impresentable y preocupante es que la líder de la oposición esté únicamente preocupada por los gigantes de su cabeza y no por criticar a un señor de Pontevedra que gobierna en España ahogándonos económicamente a los valencianos".

Para Mata, "no puede ser que Bonig haya estado en Andalucía todo el fin de semana con todos los dirigentes de su partido y no haya dicho ni una sola palabra para reivindicar unas inversiones iguales a la media o una financiación justa que garantice la igualdad" de los valencianos con el resto de españoles.

De hecho, el dirigente del PSPV ha instado a Bonig a "dejar de criticar a los valencianos imaginando molinos de viento cada vez que se reúne con sus compañeros de partido" y le ha recordado que "la única realidad que podía contar en Sevilla sobre la Comunitat es el progreso económico que ha experimentado, el descenso del número de parados, el incremento de la renta per cápita, el desarrollo de nuestra industria o las cifras récord del turismo, por mucho que le duela".

"Bonig tenía la oportunidad de elegir entre consolidar una oposición constructiva que defendiese los intereses de los valencianos o inventarse una historia de fantasmas y gigantes que no existe para buscar el rédito electoral y lamentablemente ha optado por lo segundo", ha sentenciado Mata tras recordar que "el PP suele recurrir a la batalla del catalanismo cada cierto tiempo como intento desesperado para crispar a la sociedad e intentar obtener votos".

PUBLICIDAD