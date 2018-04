330 43

Empresarios de Melilla denuncian que su patronal y su presidenta "están excesivamente politizadas"

8/04/2018 - 16:33

La Plataforma de Empresarios de Melilla ha asegurado que tanto la presidenta, Margarita López, como la propia Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), "están excesivamente politizadas", y que, "con tal de no disgustar a las instituciones públicas, son capaces de no defender los intereses de los empresarios con fuerza, rigor e independencia".

MELILLA, 8 (EUROPA PRESS)

A través de una nota de prensa, esta organización, en la que se integran varios dirigentes de la propia CEME, como su vicepresidente primero, Enrique Alcoba, ha indicado que "la lógica no es que nos marchemos de la CEME, como pide la presidenta, sino que desde dentro intentemos cambiarla, modernizarla, adecuarla a las necesidades actuales, dotarla de independencia y hacerla más capaz y fuerte para velar por todos los empresarios, y todas y cada una de las empresas de Melilla".

Además, han señalado que "no existe un diálogo constante cuando no se cumplen los acuerdos, cuando las propuestas aprobadas no se llevan a cabo y cuando se excluye de ese diálogo a uno de los principales interlocutores".

En este sentido, la Plataforma de Empresarios de Melilla ha aseverado que su organización "nunca se ha levantado de ninguna mesa de diálogo ni ha roto la comunicación. Somos los únicos --ha añadido-- que hemos presentado propuestas y medidas urgentes para la mejora del sector y de la frontera, y siempre hemos dejado claro que tendemos la mano a todos los interlocutores".

Por ello, ha recordado que, sólo después de llevar cinco meses esperando a que la Ciudad y la Delegación cumpliesen alguna de las demandas, presentadas por la plataforma y aprobadas por el Gobierno, "nos vimos en la obligación de manifestarnos públicamente el pasado día 21 de marzo, en la exitosa y multitudinaria expresión democrática de todos los sectores empresariales de la ciudad".

Por último, han aseverado que "volvemos a recordar a la CEME y a la Ciudad Autónoma que, desde la Plataforma, luchamos por el presente y el futuro no sólo del sector empresarial, sino de toda Melilla y que lo hacemos de forma limpia, clara y honesta; con propuestas, con ganas de construir, sin ataduras políticas y con capacidad de acoger a todos los melillenses, ya que nuestra lucha es tan legítima como lógica y común".

