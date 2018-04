330 43

Pérez cree que "es la hora de los audaces" y se compromete ante Rajoy a "devolver al PP la Alcaldía de Sevilla"

8/04/2018 - 14:21

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha asegurado este domingo, en la clausura de la Convención nacional del PP, que "es la hora de los audaces", y se ha comprometido ante el presidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy, a "devolverle al PP la Alcaldía de Sevilla", para lo cual le entrega su "reloj", pues "mis horas, mis minutos y mis segundos los marcará Sevilla".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Pérez, recibido a los gritos de "alcalde, alcalde", ha comenzado saludando a la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y al vicesecretario general del PP, Javier Arenas, y ha agradecido a Rajoy su "compromiso, amor y pasión por Andalucía y por Sevilla que tan buenos frutos aporta a nuestra tierra".

Asimismo, ha tenido palabras para el presidente del PP-A, Juanma Moreno, toda vez que, a su juicio, la verdadera oportunidad de Sevilla está en que Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía, pues apuesta por Sevilla".

"En Sevilla va a haber dos elecciones municipales, porque para nosotros las próximas autonómicas van a ser unas elecciones municipales, y nos vamos a dejar la piel como si lo que se decidiera en ellas fuera la Alcaldía de Sevilla", ha añadido Pérez, quien augura a Moreno que Sevilla "va a ser clave para que sea presidente de la Junta, porque Sevilla cuenta contigo".

El candidato popular ha asegurado que el PP "es una fábrica de futuro, y vamos a fabricar futuro desde el Gobierno de España, desde la Junta de Andalucía y desde la Alcaldía de Sevilla, porque con vuestra ayuda voy a ser el próximo Alcalde de Sevilla".

Pérez ha asegurado a Rajoy que le entrega su "reloj", puesto que dice que no le va a hacer falta de aquí a las próximas municipales, "porque mis horas las marcará Sevilla, mis minutos serán para Sevilla y mis segundos se apurarán sirviendo a mis vecinos".

"Sevilla no tiene horas, los problemas de los sevillanos no entienden de esperas, no descansan y no hay horas en el día para ganar ese futuro que se le resiste a Sevilla", ha añadido. Considera que se inicia "la hora de los audaces, de los comprometidos, de los trabajadores, la hora de los que creen que es la hora en la que el PP va a volver a la Alcaldía de Sevilla; sólo quedan 9.924 horas. Es nuestra hora".

Ha puesto de ejemplo de política "útil a los vecinos" la abstención en los presupuestos municipales, y considera que por ello tiene "la legitimidad para exigirle al alcalde del PSOE que llame a Pedro Sánchez y le pida que tenga nuestra misma responsabilidad y permita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".

"Sevilla no merece un alcalde sumiso al PSOE que bloquea las inversiones de un gobierno del PP que apuesta por Sevilla, sino que merece un alcalde que dé un paso adelante anteponiendo los intereses de su ciudad a cualquier otro interés político o personal", ha añadido.

En su intervención, Pérez ha expresado, a modo de 'credo', sus objetivos y retos, asegurando que va a dejarse "el alma en Sevilla porque creo en Sevilla". En ese sentido, ha resaltado que el futuro de Sevilla "tiene que idearse con mente de mujer, construirse con manos de mujer y gobernarse como lo haría una mujer, porque en ellas está el futuro de Sevilla".

Apelando a su pasado como dirigente de Nuevas Generaciones, ha pedido el apoyo de Nuevas Generaciones, y también ha pedido ayuda a los dirigentes en los distritos de la ciudad, a los que les ha pedido que le presten sus zapatos "porque, sólo pisando el mismo suelo, puedo aprender del ejemplo ciudadano que ofrecéis cada día en las calles de nuestra ciudad".

"Vamos a convocar a la sociedad sevillana a protagonizar el cambio político y la transformación de Sevilla en una ciudad líder", ha añadido Pérez, defensor de un "liderazgo activo".

DEFENSA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA

Asimismo, ha destacado los logros del PP en los últimos años "que ha transformado a España en un país moderno, ha sacado a España dos veces de crisis económicas, ha situado a España en el centro de Europa, ha defendido la igualdad de todos los españoles, la libertad religiosa y de educación y ha plantado cara al terrorismo hasta vencerlo".

Asimismo, ha resaltado la "defensa de la cohesión y la unidad de España" por parte del PP. "Nadie nos va a arrebatar la bandera por la que Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Martín Carpena, Alberto y Ascen y otros muchos dieron su vida; el PP es la garantía de la unidad de España desde hace más de 30 años", ha aseverado.

PUBLICIDAD