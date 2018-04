330 43

'Ana y Bruno', 'El hombre más chiquito del mundo' y 'Decorado', ganadores de los Premios Quirino

7/04/2018 - 23:07

'Ana y Bruno', 'El hombre más chiquito del mundo' y 'Decorado' han resultado premiados en las categorías de largo, serie y corto en la gala de entrega de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana celebrada este sábado en el Auditorio de Tenerife.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 (EUROPA PRESS)

"Toda Iberoamérica unida por la animación". Con esta frase, los organizadores de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana han querido resumir el espíritu de la edición inaugural de estos galardones creados para promover el talento de la animación creada en América Latina, España y Portugal.

La mexicana 'Ana y Bruno' de Carlos Carrera fue reconocida como Mejor Película. El film es el regreso de Carrera a la animación en formato largo tras su debut en 1994 con el corto 'El héroe' (Palma de Oro del Festival de Cannes). Tras su estreno mundial en el Festival de Annecy en 2017, la película tendrá su lanzamiento comercial en salas mexicanas el próximo mes de agosto.

En la categoría Mejor Serie, el premio fue para 'El hombre más chiquito del mundo', una producción en stop motion del reconocido animador argentino Juan Pablo Zaramella que presenta en capítulos de un minuto las aventuras que vive en la cotidianeidad el hombre más pequeño del mundo.

Por su parte, el director español Alberto Vázquez obtuvo el premio al Mejor Cortometraje por 'Decorado'. Producida en animación 2D, este es el tercer cortometraje de Vázquez que anteriormente dirigió 'Birdboy' y 'Sangre de unicornio' y que en 2015 dio el salto al largometraje con 'Psiconautas, los niños olvidados'.

Los Quirino también reconocieron obras en otras seis categorías: Cortometraje de Escuela de Animación ('Tántalo', de Juan Facundo Ayerbe y Christian Krieghoff), Animación de Encargo ('Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra', de Leonardo Beltrán), Obra Innovadora ('The Many Pieces of Mr. Coo', de Nacho Rodríguez), Mejor Desarrollo Visual ('Here's the Plan', de Fernanda Frick), Mejor Diseño de Animación ('Caminho dos Gigantes', de Alois Di Leo) y Mejor Diseño de Sonido y Música Original ('Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas' de Enrique Gato y David Alonso).

El jurado internacional estuvo integrado por el historiador de cinematografía Giannalberto Bendazzi, la productora y distribuidora Eleanor Coleman (Indie Sales), la productora y consultora Joan Lofts y los animadores David Feiss y Raúl García.

Presentada por la actriz Noelia Noto y la productora brasileña Marta Machado, la gala contó con intervenciones de Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife; Alberto Bernabé, vicepresidente y consejero de Turismo, y de José Iñesta y Jose Luis Farias, portavoces de los Premios Quirino.

Uno de los momentos más especiales de la ceremonia fue el homenaje realizado a Quirino Cristiani, director italo-argentino responsable en 1917 del primer largometraje de animación sonoro del mundo. Durante la ceremonia se proyectaron imágenes de 'Sin Dejar Rastros (vida y obra de Quirino Cristiani)', documental de Diego Kartaszewicz que retrata la vida y obra de este animador, dibujante e historietista.

Un total de 273 obras de 14 países se postularon a esta primera edición de los Premios Quirino, que cuentan con el patrocinio principal de Turismo de Tenerife reflejando la apuesta decidida que se está haciendo por la animación desde hace años en la isla; no sólo con estos premios, si no con la presencia en los principales eventos y mercados, atrayendo nuevas empresas, así como con el apoyo al floreciente sector local.

PUBLICIDAD