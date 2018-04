330 43

Beltrán (PPN) asegura que Ciudadanos "quiere hacer desaparecer la esencia" de Navarra

7/04/2018 - 19:27

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que Ciudadanos "quiere hacer desaparecer la esencia" de Navarra "que es su foralidad".

PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)

Beltrán se ha pronunciado así tras las declaraciones del líder de la formación naranja, Albert Rivera, que ha calificado de "invento" los "derechos históricos" como el régimen foral navarro.

"Con el no respeto a los derechos históricos amparados por al Constitución que tienen los regímenes forales, entre ellos el de Navarra", Albert Rivera "demuestra su verdadera cara", ha destacado Ana Beltrán que ha criticado que el dirigente de Ciudadanos "un día dice una cosa y otra día la contraria"

"Es muy importante que los navarros sepan lo que significa Ciudadanos como partido que quiere hacer desaparecer la esencia de nuestra comunidad que es su foralidad", ha resaltado Beltrán en declaraciones a Europa Press.

La presidenta del PPN ha recordado a Albert Rivera que el régimen foral de Navarra "no son derechos inventados sino que son derechos reconocidos en la Carta Magna y que no creer en ellos demuestra que unas veces dice que está de acuerdo con la Constitución en lo que le interesa y otras veces no".

PUBLICIDAD