Santamaría ve las rondas de Torrent como "una reposición de Verano Azul" y avisa que "Cataluña no es un juguete"

7/04/2018 - 15:05

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este sábado a los independentistas que Cataluña "no es un juguete", al tiempo que ha considerado que las rondas del presidente del Parlament, Roger Torrent, "cada vez se parecen más a una reposición de 'Verano Azul', con los mismos capítulos y los mismos personajes".

Así se ha pronunciado la vicepresidenta durante el coloquio del panel 'España: Un gran país' que ha moderado la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, en la Convención Nacional que el partido celebra este fin de semana en Sevilla, y en la que también han intervenido los ministros de Fomento y Educación, Cultura y Deportes, Íñigo de la Serna e Íñigo Méndez de Vigo, respectivamente; el vicepresidente del grupo Popular Europeo, Paulo Rangel; y el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol.

Sáenz de Santamaría ha explicado que aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "no fue una tarea políticamente fácil", mientras que ha afeado a los independentistas que digan que "el juguete es mío o, si no, lo rompo". "Cataluña no es un juguete, es una nación, una comunidad autónoma que es mucho más que el independentismo", ha apostillado antes de explicar que el Ejecutivo de Rajoy aplicó el 155 al objeto de "reponer la convivencia y la legalidad".

Así las cosas, ha defendido que en Cataluña debe conformarse un gobierno "que trabaje dentro de la ley", toda vez que ha lamentado que Ciudadanos no haya hecho valer que ganó las elecciones catalana pues eso ha provocado "que la gente siga pensando que las ganó Carles Puigdemont, cuando no es así, el nacionalismo no tiene la mayoría de los votos en Cataluña".

"La vía de la ilegalidad está cegada porque está ahí el 155", ha agregado la vicepresidenta, quien ha urgido a formar un gobierno dentro de la normalidad y que trabaje para todos los catalanes.

En la misma línea, y al hilo de la cuarta ronda de contactos que ha emprendido Torrent para proponer un candidato a la investidura en el Parlament, Sáenz de Santamaría ha considerado que "cada vez se parecen más a una reposición de 'Verano Azul', los mismos capítulos y los mismos personajes". "Hace falta un presidente para todos los catalanes que gobierne dentro de la ley, que escuche a todos" también a quienes no son independentistas y son igual de catalanes, ha apostillado.

PEDAGOGÍA EN CATALUÑA

Entretanto, durante su intervención, la vicepresidenta ha defendido que la tarea que debe llevar a efecto el PP "es hacer que los españoles nos creamos lo que somos, tenemos que mejorar nuestra autoestima", pues vivimos en un país que "ha pasado de estar al borde del rescate a ser la segunda economía del mundo que más crece tras los Estados Unidos; o que junto a Alemania crea más empleo en el conjunto de la UE, con 52 meses consecutivos de liderazgo. Un país que tiene la segunda línea de Alta Velocidad más larga del mundo, tras China; o que tiene una de las mejores sanidades del mundo, la octava, y es el primero en trasplantes".

"España es un país que en un tiempo récord pasó de ser una dictadura a ser democracia consolidada y con un Estado de Derecho con derechos y libertades que han inspirado a América Latina", ha agregado Sáenz de Santamaría antes de defender que así "tendremos más fortaleza para vender nuestro país fuera y dentro de las fronteras".

Ha incidido en que el conjunto de la UE vive riesgos por movimientos disgregadores, "con euroescépticos y eurofóbicos, con populismos de todo signo y nacionalismos, no solo es un problema nuestro", unos movimientos que "viven de la exaltación, del sentimiento". "Para los independentistas es una religión, tanto que sus sumos sacerdotes mienten sobre lo que van a lograr y no logran y les siguen creyendo", ha agregado.

Por eso, la vicepresidenta cree que hay que hacer pedagogía "con la fuerza de la razón y de la democracia", porque la democracia no es solo votar, "es garantizar que cada uno pueda pensar como quiera pero dentro de la ley".

Con todo, y tras defender que el Gobierno tiene que estar en Cataluña, ha advertido de que "hay modas y lo nuevo siempre gusta", pero por contra el PP es un partido que ha superado muchas dificultades y que en este asunto "vamos a ganar nosotros, porque la democracia está a nuestro lado".

En cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, Saénz de Santamaría ha destacado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no ha cedido ni una competencia nueva a ninguna comunidad autónoma", un extremo sobre el que los nacionalistas, como ha explicado, "construyen su discurso, sobre la reclamación constante de competencias y cada competencia que lograban era una meta volante".

"La perspectiva que tenemos que dar es que España es una nación diversa y unida, donde los ciudadanos son personas libres e iguales", ha agregado antes de plantear que en el debate de la reforma constitucional tendrá que abordarse cómo hacer que "un Estado con nuestra capacidad funcione y lo haga bien".

Sobre el abordaje de la situación de Cataluña en Europa también ha hablado el presidente de Sociedad Civil Catalana, quien ha explicado que siempre ha encontrado comprensión en las instituciones europeas porque "se recibe muy bien cuando se plantea que no se puede dividir casi en dos una población en función de un supremacismo nacionalista", y cuando esta circunstancia está enmarcada en "una oleada de nacionalismo que ha barrido toda Europa".

De su lado, el vicepresidente del Grupo Popular Europeo ha subrayado "la UE, en cierto sentido, favorece la emergencia de los nacionalismos porque contenía una visión de desarrollo regional", de modo que ha apostado por avanzar hacia la Europa de las ciudades porque las ciudades "tienen identidad pero no amenazan la cohesión". "El desafío es criar la cultura de ciudades como alternativa a los nacionalismos", ha zanjado Rangel.

