330 43

Custo Barcelona encabeza el Santiago Fashion Week, el mayor desfile de moda en Chile

Santiago de Chile, 6 abr (EFE).- El icono de la moda española Custo Barcelona encabezará la Santiago Fashion Week (SFW), la mayor pasarela de moda de Chile, que regresa tras dos años de ausencia para mostrar las últimas tendencias de la alta costura y el prêt-a-porter.

Además de Custo, otros quince creadores de moda chilenos y extranjeros pasearán sus diseños por la pasarela de la SFW 2018, que tendrá lugar los próximos 13, 14 y 15 de abril en el Centro de Convenciones Parque Titanium de la capital del país austral.

El presidente chileno de la marca SFW, Mario Reygadas, aseguró hoy a la prensa durante el lanzamiento de esta edición que la iniciativa busca también contribuir a la proyección de los diseñadores chilenos y consolidar sus carreras en el territorio nacional y en el exterior.

El empresario afirmó que Chile "es consumidor del 50 % de la moda que se comercializa en Sudamérica, pero solo el 1 % de esos diseños son chilenos".

Reygadas destacó la presencia del diseñador de origen catalán Custo Dalmau, cabeza de la reconocida marca Custo Barcelona, en esta pasarela, como un "icono internacional y un ejemplo a seguir para los diseñadores chilenos, además de un ejemplo de vida y emprendimiento".

Dalmau, que con sus diseños ha cautivado por más de dos décadas en la Semana de la Moda de Nueva York, se mostró complacido de presentar sus creaciones por primera vez en Chile, tras extender sus ventas por varios países de la región.

"América Latina es una extensión natural del proyecto y ya habíamos desfilado en todos los países, menos en Chile", dijo el barcelonés de 59 años.

Custo Barcelona cerrará la Santiago Fashion Week con su colección otoño-invierno, que presentó en febrero pasado en la ciudad de Nueva York.

La propuesta consiste en "65 diseños para mujeres que se sienten seguras de si mismas", con una apuesta por la innovación, el riesgo, y los distintivos colores, estampados y texturas que caracterizan a la firma.

"El proyecto, que nació en Barcelona hace 37 años, basa su ADN en la fusión de materiales y colores, y apuesta por un lenguaje contemporáneo y piezas inclasificables que no recuerden a nada", sostuvo Dalmau, ya consolidado junto a su marca en países como Colombia, Argentina, República Dominicana y Venezuela.

A su juicio, la industria de la moda es "competitiva, compleja, dominada por grandes corporaciones", por lo que el producto diferenciado y el valor agregado de los diseños es indispensable para surgir y mantenerse en esta profesión.

"No solo hay que entender de diseño, sino también de la distribución del mercado global, porque es difícil vivir del local", agregó el modisto, que abrirá sus primeras dos tiendas en Chile este año: en Santiago y Antofagasta.

El argentino Nicanor Bravo inaugurará la pasarela el 13 de abril, jornada en la que también desfilarán también Saint Jesús (María José Ponce, Chile), Danny Tejada (Chile), Pamela Segura (Chile), Carmen Steffens (Brasil), Pampa Corral (Argentina), Daniel Bagnara (Chile) y Cavalera (Brasil).

La segunda jornada, en tanto, correrá a cargo de Camila Pontikas (Chile), las colecciones de To Go By Letty, Paula Errázuriz (Chile), Youth Revolt (Chile), Paulina Pérez (Chile), Daniela Botto (Chile), Espinola Company (Chile) y Custo Barcelona (España), que cerrará el encuentro.

Esta edición trae como novedad la celebración de la Expo Santiago Fashion Week, una feria en la que los visitantes podrán adquirir más de 10.000 artículos exclusivos de diseño y prendas de alta costura de medio centenar de firmas, con el propósito de acercar este rubro a las personas.

Esta propuesta se hará el domingo, cuando no habrá pasarela, pero sí estarán las puertas abiertas para ofrecer una muestra de diseñadores emergentes y un show musical infantil, según indicaron desde la organización.

También se entregará este año una beca de estudios de tres semanas al ganador del concurso de nuevos talentos en el Istituto Marangoni de moda, arte y diseño en una de sus sedes europeas (París, Londres, Milán o Florencia).

Cuna de algunos de los mejores diseñadores contemporáneos, la academia italiana Marangoni fue fundada en 1935 en Milán y hoy en día es una de las escuelas de moda más importantes del mundo.

