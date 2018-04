330 43

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe convoca ayudas sociales para material escolar

6/04/2018 - 17:46

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha abierto este viernes el plazo para solicitar ayudas sociales para material escolar de cara al curso 2018/2019, ayudas que "se enmarcan dentro de la iniciativa municipal para combatir la desigualdad y por la igualdad social y de las que se beneficiarán las familias que necesiten ayuda para afrontar los gastos de escolarización", tal y como ha informado Soledad Rodríguez, delegada municipal de Bienestar Social.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

La principal novedad este año es que el procedimiento se ha adelantado para "que las familias dispongan de la ayuda lo antes posible", según ha incidido Rodríguez. Estas 'becas' municipales serán de hasta 60 euros por estudiante para primer ciclo de Infantil, Primaria, ESO y FP Básica y de hasta 90 euros para quienes cursen segundo ciclo de infantil.

El material que se puede adquirir con las ayudas se divide en material no fungible, aquellos que no se gastan aunque pueden sufrir deterioro, tales como reglas, compás, estuche, entre otros; material fungible, que sufren desgaste o deterioro por el uso y se consumen, como gomas, lápices, cuadernos, plastilina, pinceles o acuarelas, y fichas escolares no reutilizables, empleadas en el primer y segundo ciclo de Educación Infantil. La adquisición de este material habrá de hacerse en las librerías y papelerías locales que se han adherido al programa.

Los requisitos para optar a estas ayudas son estar empadronado en Mairena, tanto los menores como el padre, la madre y/o tutor legal que ostente la custodia, y cursar Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional Básica.

Por otro lado, para adjudicar las ayudas se tendrá en cuenta la renta per cápita de la unidad familiar, que no podrá superar los 250 euros mensuales una vez descontado el 50 por ciento del préstamo hipotecario mensual o alquiler.

El impreso de solicitud puede recogerse y entregarse en el Ayuntamiento y en las juntas de distrito de Lepanto, ubicado en la calle Barcelona, o Los Alcores, en San Isidro Labrador. El plazo de presentación finaliza el próximo 26 de abril incluido.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público, tanto en el Tablón de Edictos Electrónico como en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del área de Bienestar Social, un listado provisional con el alumnado admitido y excluido en el proceso de la presente convocatoria indicando las causas.

Desde la fecha de publicación del listado de admitidos y excluidos las personas interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación, para que subsanen la falta o acompañe los documentos preceptivos.

PUBLICIDAD