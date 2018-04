330 43

Ayuntamiento y FEMP calculan que los 80 millones del Pacto de Estado contra Violencia de Género son un 0,02% del PGE

6/04/2018 - 17:48

El Ayuntamiento de Madrid y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han calculado que los 80 millones de euros que finalmente el Gobierno central prevé aportar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género vía presupuestos representa únicamente un 0,02 por ciento de los PEG.

Así lo ha indicado este viernes la delegada de Políticas de Género y Diversidad de Madrid, Celia Mayer, que ha señalado que esta cantidad "irrisoria" demuestra que existe "un problema de voluntad política en el Gobierno de España" con respecto a las mujeres que viven la violencia machista.

Mayer ha estado acompañada en Matadero por la alcaldesa de Salobreña, Eugenia Rufino (PSOE) en el Foro de Municipios por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un espacio de diálogo organizado por el Ayuntamiento de Madrid y la FEMP para hacerlo efectivo con la participación como ponentes de representantes de las ciudades de A Coruña, Málaga, Bilbao, Barcelona, Sevilla o Valencia.

En el foro se han inscrito más de 40 ayuntamientos de toda España y más de dos centenares de inscritos.

El Foro se celebra días después de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunciara que los Presupuestos Generales del Estado destinarán 80 millones de euros a aplicar medidas del Pacto de Estado, una cifra que no se corresponde con los 200 millones anuales durante cinco años inicialmente previstos.

Los 120 millones restantes del ejercicio 2018 los deja la Administración central en manos de las comunidades autónomas (100 millones) y de los ayuntamientos (20 millones).

Mayer ha aplaudido la firma en septiembre del Pacto de Estado por lo que suponía de "gran avance para la protección integral de las mujeres, con un aumento de los recursos para los municipios y comunidades en materia de violencia machista y un aumento de las competencias para los ayuntamientos en estas materias".

"Lamentablemente hace tres días conociamos que en los PGE no estaba incluido el compromiso financiero que se preveía en el Pacto porque de los 200 millones tan solo 80 han aparecido en los presupuestos y estos 80 no contemplan los 20 millones que estaban previstos para los municipios", ha remarcado la delegada Mayer.

Esto supone "no solo que no se han cumplido los compromisos financieros sino que además no se han iniciado ninguno de los cambios legislativos que tenía previsto el Pacto ni se ha creado la comisión de seguimiento".

Es "enormemente grave para los municipios pero sobre todo para las mujeres que viven violencia machista", ha lamentado Mayer, que ha descrito que esto supone que los municipios no van a poder abrir recursos o prestar la asistencia integral necesaria.

La alcaldesa de Salobreña, por su parte, ha recordado que para sentarse a negociar el Pacto de Estado se pusieron sobre la mesa dos premisas innegociables, la financiación y la recuperación de competencias, recortadas para los municipios con la Ley de Sostenibilidad de 2012.

"En materia de igualdad son muchos los ayuntamientos que están prestando esos servicios casi en un tono de insumisión, asumiendo competencias que no le son propias y para las que no tienen financiación", ha trasladado.

Tras las declaraciones de la ministra, Rufino ha destacado que los ayuntamientos han sufrido un "varapalo" porque para el Estado 20 millones de euros --cantidad anual que correspondía a las corporaciones local en el Pacto contra la Violencia de Género-- "seguramente no es nada", no así para las administraciones locales, con la "precariedad" que sufren, unido a la "imposibilidad incluso con recursos propios de poder afrontar las ayudas y asistencia a mujeres víctimas de violencia".

La alcaldesa de Salobreña ha añadido que las modificaciones legislativas previstas "no requiere más que la modificacion de un artículo vía Real Decreto".

Para acabar con la actual situación de "incertidumbre", el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha remitido una carta esta mañana a la ministra Montserrat pidiéndole una reunión para tratar de reconducir esta "ruptura unilateral" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

