Varela comparece en Avilés durante cuatro horas y media para hablar del "impecable" cambio de gestión del agua

6/04/2018 - 16:08

La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado y exalcaldesa de Avilés, Pilar Varela, ha comparecido este viernes durante cuatro horas y media en la comisión de investigación creada en el consistorio para estudiar el cambio de gestión del agua. En declaraciones a los periodistas posteriormente ha reiterado que "fue un proceso impecable" y ha negado una trama de corrupción en la elección de Aquagest como socio privado de Aguas de Avilés.

"A lo sumo hay personas que tuvieron vínculo en su día con el Ayuntamiento de Avilés porque fueron concejales que están imputados, pero mientras no diferenciemos no sabremos qué significa cambiar el modelo de gestión", ha dicho.

Varela ha respondiendo a unas 80 preguntas, principalmente de Somos e IU, quienes promovieron esta comisión de investigación, y han versado sobre la contratación de personal o la licitación de obras. "He dado de nuevo las mismas explicaciones, las cosas están clarísimas", ha indicado.

La ex alcaldesa ha reiterado que "nuestro pliego ha sido analizado por activa y pasiva, hemos respondido a recursos de las otras empresas, de la plataforma que se creó contra la gestión y una denuncia de IU y todas ellas fueron archivadas".

Varela ha reconocido no saber el objetivo de la comisión, pero que "hay concejales que tienen un sentimiento de ser jueces y quieren hacer aquí lo que hacen los jueces". "Se habla mucho de la sombra de la corrupción y se hacen generalizaciones pero eso no es lo que ha ocurrido. Dejemos al juzgado hacer su trabajo", ha pedido.

Varela ha indicado que habiendo siedo alcaldesa de Avilés "me vi en la obligación de venir a la comisión y seguiré dando explicaciones a quien las necesite". "Yo he venido a aclarar cuál fue la decisión política, que formaba parte del pacto de gobierno con IU", ha dicho.

Tras su comparecencia ahora se desarrollan las de Constantino Álvarez, ex concejal del PP ahora no adscrito, y la de Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del PSOE. No han acudido a la comisión la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ni los antiguos concejales de ASIA Miguel Ángel y Elena Villalba, ni la ex edil del PP, Carmen Vega, ni su marido y ex presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui. Estos últimos cuatro están investigados en las dos tramas del agua que están en los juzgados.

