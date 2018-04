330 43

Diseñan un vídeo para facilitar la estancia en el hospital de los menores que van a ser operados

6/04/2018 - 13:09

La iniciativa surge de una anestesista y tiene el objetivo de disminuir la ansiedad y el miedo de los más pequeños y sus familias

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

El área quirúrgica pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga y la Fundación Andrés Olivares han elaborado un vídeo que narra con bailes y música el recorrido que realiza un niño desde que llega al hospital para ser intervenido quirúrgicamente de cualquier patología hasta que es dado de alta. La idea es facilitar la estancia de estos menores en el centro sanitario.

El objeto de esta iniciativa, surgida de la anestesista del hospital Aurora García, no es otro que disminuir la ansiedad y el miedo de los niños y sus familiares ante el desconocimiento de esta etapa por la que tienen que pasar.

En rueda de prensa, los delegados del Gobierno y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José Luis Ruiz Espejo y Ana Isabel González, respectivamente, acompañados por el director médico del Hospital Regional de Málaga, Miguel Ángel Prieto; el presidente de la Fundación Andrés Olivares, Andrés Olivares; la artífice del proyecto, Aurora García; y la responsable de Solidaridad Social y Educación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, han presentado este viernes este vídeo.

'Una nueva experiencia' --https://www.youtube.com/watch?v=ZTddeDyj0Jo-- cuenta la historia de una niña de once años que va a ser operada en el Hospital Materno Infantil y que visita todos los lugares por los que pasan los pequeños que van a ser intervenidos en un quirófano.

Durante el desarrollo del mismo, y mientras suena la canción 'Yo contigo, tú conmigo', de Morat y Álvaro Soler, de la que la Fundación Andrés Olivares tiene los derechos hasta 2020, la pequeña y su familia visitan los diferentes espacios por los que un niño que va a ser operado pasa. Desde la consulta, hasta el Hospital de Día, el propio quirófano o los pasillos del centro hospitalario. En el mismo han participado directa o indirectamente un centenar de personas.

PERDER EL MIEDO

La anestesista ha agradecido la implicación del hospital, de los voluntarios y profesionales que han participado en el vídeo de forma altruista, de la Fundación Andrés Olivares, que le ha ayudado a materializar su idea, así como a la Fundación Unicaja y al resto de empresas colaboradoras que han aportado su granito de arena para este vídeo.

"Llevo años viendo y atendiendo a niños que pasan por el área quirúrgica pediátrica. Además de por mi labor como anestesista también conozco el circuito que recorren los niños en el papel de madre a causa de la enfermedad de uno de mis hijos y por el mismo motivo conocí y contacté por primera vez con la Fundación Andrés Olivares, a la que siempre estaré agradecida", ha sostenido García.

La idea de este proyecto comienza de la noche a la mañana. "Mi hijo me inspiró una idea: quería que los que estuvieran a mi alrededor estuvieran alegres, tanto los niños y sus familias que acuden al hospital, como mis compañeros", ha explicado Aurora García.

Tras ocho años de experiencia en los quirófanos del Materno Infantil, García admite que los principales miedos de los niños son la separación de sus padres y el dolor. "No les gustan las agujas, no quieren que les pinchemos, por eso en el vídeo se les explica que no les pinchamos, que lo que tienen que hacer es soplar en una mascarilla que lleva un globo y así se duermen, después de soplar este globo ya no se dan cuenta de nada más hasta que se despiertan. Esta explicación también es muy importante para las familias", ha agregado.

Aunque la grabación se hizo en un fin de semana, el trabajo para hacer realidad 'Una nueva experiencia' se remonta a nueve meses atrás. "Los días específicos de grabación han sido una fiesta para los profesionales, para los miembros de la Fundación Andrés Olivares y para nuestros familiares, hemos contado con un equipo magnífico", ha admitido.

Andrés Olivares, por su parte, ha mostrado su entusiasmo, incidiendo en que hacer este tipo de iniciativas para poder ayudar a los demás "es un privilegio". "Para nosotros es importante que los niños y sus padres pierdan el miedo, porque entran en el hospital asustados por el diagnóstico a lo que se le suma el desconocimiento al procedimiento ante una intervención quirúrgica", ha indicado, añadiendo que 'Una nueva experiencia' intenta tranquilizarlos de una manera "positiva y divertida".

El delegado del Gobierno andaluz ha aplaudido la iniciativa y ha agradecido la labor de profesionales como Aurora García "que van más allá de la asistencia sanitaria preocupándose por el estado emocional de los niños". Por su parte, la delegada de Salud, ha explicado que "este vídeo podrá ser visualizado tanto en días previos a la operación como en el Hospital de Día o la propia antesala del quirófano, donde se ha instalado un monitor de televisión".

Por parte de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera ha destacado el beneficio social y la importancia "a la hora de ayudar a los niños y a sus familiares a encarar la enfermedad". "Para nosotros es un orgullo colaborar con esta iniciativa y seguir contribuyendo con la labor de la Fundación Andrés Olivares y con los profesionales del Materno", ha manifestado.

El patrocinio de este nuevo proyecto se inscribe en el respaldo de la Fundación Unicaja a los colectivos y profesionales que luchan contra el cáncer, ya sea a través de campañas y actividades destinados a recaudar de fondos, el apoyo directo a la investigación, caso de la colaboración con AIOM y su búsqueda de marcadores genéticos, o la ayuda a asociaciones como la AEEC y Cudeca. Precisamente, se va a desarrollar un proyecto con la Fundación Andrés Olivares para que los menores enfermos no se desliguen del proceso educativo y reciban clases a domicilio.

El Área Quirúrgica Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga, que cuenta con profesionales de numerosos áreas multidisciplinares y unidades de gestión, realizó el año pasado más de 4.000 intervenciones, de las que 1.340 fueron programadas, 1.204 urgentes y 1.526 tuvieron que ver con cirugía mayor ambulatoria. Además, se hicieron 409 intervenciones de cirugía menor ambulatoria

