Imagine Dragons recalarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes

6/04/2018 - 4:30

La banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons actuará este viernes en el Palau Sant Jordi de Barcelona, antes de pasar el sábado por el WiZink Center de Madrid.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El grupo, integrado por Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman, llevarán al recinto sus nuevos éxitos 'Thunder', 'Believer' y 'Whatever It Takes', así como sus canciones anteriores 'Demons', 'I'm So Sorry' y 'Monster', entre otros.

Imagine Dragons viajarán con éxitos como 'Thunder' y 'Believer' después a Francia, Alemania, Suiza, Austria, República Checa, Noruega y Suecia, para pasar a Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, poniendo fin a la gira con un concierto en Texas el 20 de octubre.

