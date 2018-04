330 43

El Ayuntamiento avanzará en el estudio urbanístico de la actual estación de autobuses y la ampliación centro de mayores

6/04/2018 - 0:13

Además, se instará a la CCAA a la coordinación de una oficina única de contratación e información para los trabajadores de la Vendimia

LOGROÑO, 6 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado -con los votos a favor de todos los grupos a excepción del PR+- una moción para avanzar en la creación de un estudio urbanístico para el futuro de la actual estación de autobuses y la creación del centro de participación activa con el fin de que dicha zona "no se convierta en un solar vacío" una vez se lleve a cabo el traslado de la estación.

La concejal del PSOE, María Marrodán, ha sido la encargada de defender la propuesta presentada por su grupo recordando que, ya en el año 2016, se pidió "que se realizarán los pasos necesarios para crear un centro de participación activa en el centro de Logroño "y no lo que tenemos ahora" que es, según sus palabras, "un salón para leer la prensa y charlar".

Para el PSOE, "conformarnos con lo que ahora tenemos solo responde a una falta de ambición" y ha solicitado al equipo de Gobierno "que dé una respuesta a la evolución de la población y a los retos demográficos a los que nos enfrentamos porque si no, sería una irresponsabilidad".

Además, y con respecto al futuro cambio de la ubicación de la estación de autobuses, "se debe actuar ya" porque "no queremos en el centro de Logroño un agujero negro o un solar vacío que solo puede perjudicar a los vecinos de la zona y a la actividad económica". Por ello, desde el PSOE solicitan que "se inicie un trabajo conjunto con el Gobierno regional para avanzar en este sentido".

"Se debe hacer ya porque es de carácter de urgencia", ha aseverado. Así, desde el PSOE "instamos a la Junta del Gobierno local a realizar, entre otras, un estudio urbanístico que incluya el patio interior y la vial entre Pío XII y Avenida de España para realizar este centro y solicitar el cumplimiento de la moción de marzo de 2016 sobre la colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja para que se realicen acciones "y tengamos el centro de participación activa, para el que ya existe partida presupuestaria".

El turno en contra ha sido utilizado únicamente por el portavoz del Grupo Municipal Mixto, Rubén Antoñanzas, quien ha explicado que no puede defender dicha moción porque "el PR+ tiene muy claro qué es lo que ese espacio necesita y, evidentemente, choca con su propuesta".

Por su parte, y ya en el turno de portavoces, Ciudadanos ha coincidido con el PSOE en la necesidad de la elaboración de dicho estudio "para no convertir ese edificio en un espacio infrautilizado que perjudique al ambiente del barrio e incluso a la seguridad" al igual que Cambia Logroño quien lamenta "que el estudio todavía no esté hecho" porque "es una demanda fundamental de los vecinos". Además, ha destacado, "aunque éramos partidarios de que el centro de mayores se ubicara en la Casa del Cuento, somos flexibles".

Por su parte, la concejal del PP, Mar San Martín, ha anunciado el voto a favor de su grupo, pero "no por la consistencia y equilibrio de los argumentos del PSOE" sino porque lo importante es que en ese aspecto "se está trabajando ya" y con esta moción el PSOE solo demuestra "que se está aprovechando del oportunismo".

Con ello, ha asegurado, el convenio con el Colegio de Arquitectos "está en tramitación" y, además, "de locales para espacios de colectivos también se está abordando el planteamiento más amplio para los mayores de la zona. Todo ello es posible por la planificación urbanística que se hace en esta ciudad".

MESA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

El pleno también ha debatido una moción presentada por Ciudadanos para la constitución de una Mesa de Rehabilitación de edificios y viviendas de Logroño "con el fin de mejorar la ciudad". Una propuesta que ha decaído por los votos en contra del PR+ y del PP y la abstención del PSOE.

El Grupo Mixto ha justificado su voto porque considera que "no es necesaria" y ha asegurado que "lo que hay que hacer es tener más presupuesto para la rehabilitación", es decir, "apostar por ella y no dejar que las partidas se queden cortas" y el PP ha defendido que la rehabilitación "forma parte del trabajo del equipo de Gobierno" y "aunque estamos de acuerdo en el diálogo permanente" creen que "no es urgente ni el Plan ni la creación de la propia comisión" y lamenta que en la moción de Ciudadanos "no se haya tenido en cuenta la opinión de los técnicos de la casa".

Desde el PSOE, por su parte, y aunque compartían "el diagnóstico de Ciudadanos" no estaban de acuerdo con el remedio. "Las mesas pueden ser ineficaces y tardías" y, en este caso, "tenemos normas y ayudas suficientes e instrumentos jurídicos y normativos que son las que nos deben marcar las líneas de actuación". A un año de acabar la legislatura, ha finalizado, "lo que debemos hacer es dejarnos de mesas, ponernos las pilas y comenzar a trabajar para llevar un camino muy definido".

OFICINA ÚNICA PARA LA CONTRATACIÓN TRABAJADORES DE LA VENDIMIA

La sesión ha continuado con la moción presentada por Cambia con la que ha instado a la comunidad autónoma a la coordinación de una oficina única de contratación e información para los trabajadores de la Vendimia "en el centro de Logroño" para que "se eviten los abusos de las mafias de trabajadores" y estos, cuando lleguen, "puedan tener información y evitarles inseguridades".

Una moción que ha contado con el apoyo de todos los grupos una vez que Cambia pospuso el mes anterior su debate tras la expulsión de Rubén Antoñanzas y la han vuelto a presentar renovada, con la inclusión de la comunidad autónoma, que es quien realmente tiene competencia.

ETAP RÍO IREGUA

Cambia también ha llevado al Pleno una moción en la que ha solicitado la gestión directa del servicio de control analítico de la ETAP Río Iregua tras quedar desierta la licitación ya que la prórroga y la generación de un nuevo contrato "repercutiría en la calidad del servicio y la situación laboral de los trabajadores".

Así, ha pedido que sea el Ayuntamiento quien preste el servicio "asegurando las condiciones laborales, la calidad del servicio y la subrogación de las personas que componen el servicio".

"El agua no es un negocio sino un bien común que no debe estar en manos privadas" y que haya empresas "que se enriquezcan por ello no es ético", ha defendido la concejal Marina Blanco, "por lo que queremos dar el primer paso para controlar desde el Ayuntamiento el laboratorio y que sirva como primera piedra para que se consiga la gestión pública del agua".

Una moción que ha decaído por los votos en contra de Ciudadanos y del PP, éste último porque, según ha explicado Jesús Ruiz Tutor, "la propuesta de Cambia no garantiza mayor calidad en la prestación del servicio y es mucho más cara. Esta gestión la deben hacer laboratorios profesionales", ha defendido.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha tomado la palabra en este punto de la sesión para asegurar "que la gestión del agua en la ciudad es cien por cien pública" otra cuestión es, ha indicado, "los análisis".

Finalmente, y durante la sesión plenaria de este jueves, también ha decaído la moción presentada por Ciudadanos solicitando "la paralización de la licitación de contrato de conservación y mantenimiento de zonas vedes y mobiliario urbano" al igual que la de apoyo a la solicitud de las familias numerosas de nuevas medidas fiscales por hijos ante el reto demográfico y la emitida por el Grupo Mixto solicitando la elaboración de proyectos para concurrir a convocatoria de ayudas del Gobierno riojano para contrato de desempleados de menos de 30 años.

