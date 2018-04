330 43

TS condena a una empresa de recobro a pagar 10.000 euros a una exclienta de Vodafone por incluirla en morosos

5/04/2018 - 19:50

Considera que se vulneró su derecho al honor al incluir en este ficha a quien discrepa "legítimamente" de la deuda y su cuantía

MADRID/OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la empresa de reclamación de deudas Sierra Capital Management 2012 a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le reclamaba en relación a servicios de telefonía móvil, y con la que ella estaba en desacuerdo, ya que esta decisión fue una vulneración de su derecho al honor.

En un comunicado, el Tribunal Supremo destaca que la sentencia de la Sala I de lo Civil considera que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes "legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda", como ocurrió en este caso.

El TS estima el recurso de la exclienta de Vodafone y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que no consideró ilícita la inclusión de los datos personales en los registros de morosos. Así, repone la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lena, que sí apreció la vulneración del derecho al honor de la mujer por parte de Sierra Capital Management 2012.

La sentencia relata que la demandante firmó un contrato de telefonía con Vodafone en abril de 2011 y que, desde el principio de su relación contractual, se produjeron irregularidades en la facturación emitida por Vodafone, que la mujer comunicó a la operadora de telefonía, de modo que ésta fue emitiendo diversas facturas rectificativas en las que eliminaba cargos indebidos.

La cliente, no satisfecha con la actuación de Vodafone, se dio de baja en el servicio en agosto de 2012, tras lo que la operadora le giró varias facturas, en las que se incluían cantidades correspondientes a penalizaciones. La demandante solo pagó parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

Posteriormente, Vodafone cedió un crédito de 297,80 euros que afirmaba tener frente a la excliente a Sierra Capital Management 2012, quien emitió a la demandante en julio de 2013 una carta en la que le comunicaba la cesión del crédito, le reclamaba el pago de 297,80 euros y le advertía que si no efectuaba el pago en el plazo de diez días incluiría sus datos en un registro de morosos.

La mujer solo pagó la cantidad de 97,80 euros por no estar conforme con las penalizaciones que se le pretendían cobrar, tras lo cual Sierra Capital comunicó los datos de la demandante a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en agosto de 2013, y Experian, en octubre de 2015, por una deuda de 200 euros.

Estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades crediticias y provocaron que, en junio de 2015, le fuera denegado a la mujer una tarjeta de crédito solicitada en Banco Popular por estar incluida en un fichero de morosos.

DEUDAS NO PACÍFICAS

En su sentencia, el TS aplica al caso su doctrina sobre la inclusión de datos personales en ficheros de morosos y destaca que "no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio", e incide en que basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza.

"Si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado. Puede que la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados", detalla.

Por ello, los magistrados defienden que solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que "no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas", pero no de aquellos que "legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda".

PRESIÓN "ILEGÍTIMA" SOBRE LA AFECTADA

Además, el Supremo indica que la inclusión de los datos personales de la demandante en los registros de morosos, "cuando se habían producido reiteradas irregularidades en la facturación de sus servicios", puede interpretarse como una "presión ilegítima para que la demandante pagara una deuda que había cuestionado, sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada".

La Sala explica que la postura del cliente que no aprovecha la existencia de incorrecciones en la facturación para dejar de pagar cualquier cantidad, sino que paga aquellas partidas que considera correctas y no paga las que razonablemente considera que no lo son, "no puede perjudicarle y ser interpretada como un reconocimiento de la deuda".

"Por el contrario, constituye un indicio de la seriedad de su postura, puesto que no ha buscado la excusa de la incorrección de algunas partidas para dejar de pagar por completo los servicios que efectivamente ha utilizado", incide.

Por otro lado, añade que tampoco puede servir de excusa a la empresa demandada el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente (Vodafone) le haya asegurado la veracidad del crédito. "Si ello fuera así, bastaría una cesión del crédito para que los derechos que para los particulares resultan del principio de calidad de los datos exigido por la normativa de protección de datos de carácter personal resultaran vacíos de contenido", advierte.

A este respecto, agrega que las reclamaciones que Sierra Capital pueda realizar frente a Vodafone con base en sus relaciones internas derivadas de la cesión del crédito "constituyen una cuestión ajena a la acción ejercitada por la cliente frente a quien incluyó sus datos en los registros de morosos".

Tras conocerse la sentencia, fuentes de Vodafone han explicado a Europa Press que cuando cedió la deuda de su cliente a Sierra Capital se desconocía que "no era pacífica", algo que ocurrió con posterioridad, y han afirmado que el procedimiento fue "completamente legal".

Asimismo, han incidido en que la compañía no ha sido ni demandada por este motivo ni acusada por el Tribunal Supremo, ya que no fue quien incluyó a la exclienta en el registro de morosos, sino la empresa de recobro.

PUBLICIDAD