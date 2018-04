330 43

Cifuentes cree que es una "buena noticia" que la URJC lleve a Fiscalía su máster y espera que se llegue "hasta el final"

5/04/2018 - 19:50

No se plantea dimitir y siente que cuenta con el apoyo de su partido

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha tildado de "buena noticia" que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) haya decidido trasladar a la Fiscalía que investigue si hubo delitos con las calificaciones de su máster y espera que se llegue "hasta el final".

Así lo ha indicado la presidenta en los pasillos de la Asamblea de Madrid en declaraciones a los medios de comunicación, donde también ha asegurado que "siempre" ha apoyado y por supuesto en esta ocasión también "cualquier actuación, cualquiera, que lleve a cabo la Universidad para aclarar" el asunto.

En este sentido, ha recordado que ella apoyó "desde el primer momento la información reservada" y ahora cree que trasladar el asunto a la Fiscalía es "una buena noticia porque sin duda lo va a aclarar". "Quiero recordar que yo he sido la primera que lamentablemente todo este asunto tan lamentable, valga la redundancia, lo he tenido que poner en manos de los tribunales", ha apostillado.

Cifuentes espera que "se llegue hasta el final y si ha habido errores o irregularidades lo determine quién lo tenga que determinar". La dirigente madrileña ha reconocido que está "afectada" al tratarse de una cuestión que la atañe directamente así como que es "la mayor interesada en que este asunto se clarifique y se sepa lo que ha ocurrido".

La presidenta autonómica ha sostenido que "en absoluto" se plantea dimitir y ha confesado que se siente apoyada por su formación. "Me he sentido apoyada y no tengo duda de mi partido", ha defendido.

En cuanto a que una de las profesoras del tribunal evaluador que constaba en el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) ha admitido que no la evaluó, Cifuentes ha reiterado que no le corresponde "a ningún alumno determinar qué personas conforman los tribunales" y que es algo que tendrá que verse "dentro de la investigación".

"Nosotros hicimos llegar a todos los medios de comunicación un documento donde aparecía el nombre de esa persona y la firma. Ese documento nos lo remitió el Rectorado de la Universidad. Yo desconozco por completo quienes eran las personas que formaban parte del tribunal", ha relatado.

