PSOE tacha de "hipócrita" la postura de Cs, que "traiciona" a Cantabria

5/04/2018 - 19:38

Quiñones cree que Cs "vive en una realidad paralela y traiciona a Cantabria al aliarse con PP" para apoyar unos PGE "injustos y tramposos"

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Economía y Comunicación del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha tachado de "hipócrita" la postura de Ciudadanos ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), presentados por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y que cuentan, por ahora, con el apoyo de los de Albert Rivera.

La socialista considera ante que Cs "parece vivir en una realidad paralela", por respaldar un documento económico con el que "traiciona a Cantabria", pues "se alía" con los 'populares' para respaldar unos PGE que para la región son "injustos, tramposos y no atienden las necesidades y problemas de los cántabros".

A juicio de la dirigente del PSC, la formación naranja actúa de uan manera "hipócrita", porque "defiende tímidamente los presupuestos en Cantabria" y, sin embargo, en Madrid, "lo hace a capa y espada".

"Ciudadanos está lleno de contradicciones y no se aclara si los Presupuestos Generales del Estado son buenos o no para Cantabria", sostiene en un comunicado Quiñones, a quien resulta "llamativo" que después de mostrar su apoyo al PP, el diputado nacional de Cs por Cantabria, Félix Álvarez, "no tardó en alabar las cuentas". "Pero de repente -agrega- y ya con los datos oficiales, la inversión prevista parece no gustarles tanto", contrasta la responsable en la materia del PSOE.

"Ciudadanos antes de apoyar incondicionalmente las cuentas del PP y asegurar que beneficiarían a los cántabros debería haber leído íntegramente la documentación. Solo de esta manera tendría claro si estos presupuestos son los mejores o no para nuestra Comunidad Autónoma", apunta Quiñones, que sí tiene "claro", al igual que su partido, que los números contemplados en el documento económico "no son buenos, ni para nuestra Comunidad ni para España".

En este punto, y aunque la formación naranja no parece "enterarse", la socialista sostiene que los 22 millones de euros consignados por el Estado para el Hospital Valdecilla "son insuficientes y no van a terminar con ningún culebrón", en alusión a las declaraciones de 'populares'.

Recuerda al respecto a los de Rivera y Alvárez que el Ejecutivo central "adeuda" a Cantabria las anualidades correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, además de los 100 millones de euros adicionales que se comprometió Rajoy a abonar y que, por lo tanto, "tiene que pagar".

"Apoyando las cuentas del Gobierno, Ciudadanos solo pretende hacer fuerte a la derecha y hacer hucha de votos de cara a las próximas elecciones", señala Quiñones, para asegurar que "Ciudadanos muestra fidelidad a un PP que castiga a Cantabria, que desoye sus reclamaciones, que se mueve por interés vendiendo humo y grandes proyectos que nunca materializa, que promete dinero que luego nunca se recibe o que deja a medio hacer obras fundamentales para el desarrollo de nuestra región".

