330 43

Director de Caja Círculo dice que "Bruselas" no "quería el modelo de cajas" y niega presiones de la Junta para la fusión

5/04/2018 - 13:48

El director general de Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Burgos, Santiago Ruiz Díez, ha asegurado que "Bruselas" rechazaba las cajas porque tenían un "modelo anacrónico" y, por eso, debían "convertirse en bancos", al tiempo que ha negado cualquier tipo de "ingerencia o presión" de la Junta para obligar a las entidades financieras de la Comunidad a fusionarse como "sí ha ocurrido" en otras autonomías "como Galicia".

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su comparecencia esta mañana en la Comisión de Investigación de las Cajas donde ha insistido en que fue la "grave y prolongada" crisis económica "negada por los gobiernos vigentes" y la "imposibilidad" de acudir a instrumentos como la "ampliación de capital", los principales motivos de la desaparición de estas entidades financieras.

Ruiz Díez, que se ha sometido durante cerca de dos horas a las preguntas de los portavoces de los Grupos Parlamentarios en la Comisión, fue director general de Caja Círculo desde diciembre de 2001 hasta diciembre de 2011, si bien ha sido empleado en la misma durante 43 años.

Durante su intervención, el exdirector ha apuntado que alguien, cuya identidad no ha querido desvelar, le transmitió que era "Bruselas" la que insistía en que las cajas "tenían que desaparecer". "A mí se me trasmitió que desde Bruselas decían que el modelo de cajas era anacrónico y que se tenían que convertir en bancos", ha señalado para incidir en que concluían que este tipo de entidades "no podíamos acceder a los mercados" y, por lo tanto, "éramos un riesgo".

No obstante, el directivo de Caja Círculo ha ahondado en las causas por las que, a su juicio, estas entidades se vieron obligadas a fusionarse para convertirse en bancos y que no fueron más que la "grave y prolongada crisis, negada por los gobiernos vigentes" y la "imposibilidad" de acudir a instrumentos como la "ampliación de capital" que "sí tenían los bancos" y que "podía haber cambiado el actual escenario".

Un escenario que llevó a Caja Círculo a rechazar la propuesta de la Junta de crear un "músculo financiero potente" con la unión de las entidades de la Comunidad. Ruiz Díez recuerda como tuvieron reuniones con "Juan Vicente Herrera, Óscar López y Tomas Villanueva" en las que defendían esa "unidad".

"Nos invitaron a hacer un grupo de trabajo en el que estuvieran presentes los directores generales de las entidades y el presidente de la Federación de Cajas", ha continuado para dejar claro que pese a que las conversaciones eran "conducentes a la fusión", nunca hubo "ni presión ni amenaza" y siempre "se dio libertad" para que "cada uno tomara las decisiones que considerábamos pertinentes".

Una opción que Caja Círculo, según ha señalado el exdirector general, rechazó porque en ese momento --2008-- el consejo de Administración consideró que no les "beneficiaba" dada la situación de la entidad "como demostraban los ratios de capital, solvencia, liquidez y endeudamiento". Es más, ha matizado, que esa fusión, al estar también por medio Caja de Burgos, les podía hacer perder hasta un "20 por ciento de los clientes".

En este punto, Ruiz Díez ha rechazado mostrar su opinión sobre la fallida fusión fría de las cajas en Castilla y León. "No sé el motivo por el que la fusión no salió adelante, nosotros fuimos los primeros que dijimos que no, pero no los únicos porque las otras cinco también tomaron la decisión de irse con otros grupos Burgos con Cívica, Segovia y Ávila con Bankia y España-Duero con Unicaja", ha puntualizado.

La idea inicial de mantenerse en solitario se truncó en 2010, según ha relatado, momento en el que la entidad dio el paso para fusionarse con Caja Inmaculada y Caja de Badajoz. Así, señala que en aquel tiempo ya se habían creados grupos y había cajas que se acercaban a Caja Círculo porque sus "números eran sólidos".

En este sentido ha advertido que no quisieron entrar en grupos cerrados porque sería "someterse a sus reglas" y negociar así la "participación" desde un principio. "Vimos que Caja Badajoz era solvente y no estaba muy castigada por la inmobiliaria y nos podía reforzar al igual que CAI", para certificar que, antes de tomar la decisión, se consultó también con el "Banco de España" que les comunicó que era un grupo "que podía durar muchos años".

Además, el exdirector general ha querido dejar patente la "capacidad" del Consejo de Administración que era el órgano, junto con la Asamblea General, ejecutivo de la caja. Pese a que era la normativa vigente en aquel momento la que regula la representación en dicho órgano, Ruiz Díaz ha reconocido que en el de Caja Círculo había "mentes preclaras" que, "en ningún momento" cuestionaron los "informes técnicos" que a él llegaban.

Además, ha hecho un repaso sobre el escenario actual, al recordar que solo hay dos "pequeñas cajas" que permanecen activas, como son "Caixa Pollensa y Caixa Ontinyent" y que otras como "las gallegas", "La Caixa" o "Castilla La Mancha" "han desaparecido", "tienen problemas" o han tenido que "salir a bolsa" para continuar, circunstancia que, a su juicio, se debe a la "profunda crisis que azotó al sector financiero".

JUBILACIÓN

Además, Ruiz Díaz ha abordado su situación laboral y ha recordado que hasta 2006 no tuvo contrato de "alta dirección". "El contrato propuesto por unanimidad por el Consejo de Administración decía que a los 40 años de servicio podía irme con el cien por cien de mi ultimo salario algo que cumplió en 2008", aclara, algo a lo que renunció para seguir como director general hasta 2011 además con una rebaja del 20 por ciento de las retribuciones a "petición propia".

Sobre su jubilación ha insistido en que se fue de la caja voluntariamente, ha estado dos años sin cobrar y ahora lo hace del fondo de pensiones que la caja hizo a todos los empleados "en función de los años".

COMISIÓN DE CONTROL

Por su parte, el presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Burgos, Miguel Alejandro Martín Pérez, de las cajas ha advertido que sería bueno poner en marcha una "Comisión de Investigación" sobre las auditorías externas realizadas a las cajas.

Martín Pérez ha reconocido "deficiencias" en el control si bien ha querido aclarar que, en aquel momento, se hizo de "forma adecuada" a las "posibilidades que había" y ha asegurado que debería de haber sido el "Banco de España" el que tendría que "haber detectado" todos estos problemas.

"Todo lo que nos llegaba estaba dentro de la normalidad y legalidad, se intentaba preguntar y ver todo, pero si las auditorias internas y externas no alertaban y el Banco de España tampoco, podemos deducir que igual había que haber cambiado de auditores", ha reflexionado.

El presidente de la Comisión de Control ha ratificado las palabras de Ruiz Díaz sobre Bruselas. "Nunca nos llegó como una orden, pero sí sabíamos que la fórmula de las cajas no gustaba en Europa, al igual que tampoco agradaba a los bancos porque les quitábamos cuota de mercado", ha señalado.

También se ha referido a la fallida fusión de las entidades de la Comunidad, una opción que, ha apuntado, nunca se consultó a la Comisión de Control. En este punto, ha desvelado particularidades de la votación. "El notario se llevó los votos a su domicilio, según reflejaba el acta del Consejo de Administración, y hubo cinco personas que no ejercieron su derecho porque no estaban de acuerdo, según entiendo, con el proceso de votación", ha insinuado.

Por último, ha señalado que ni el consejo de administración, ni la comisión de control "recibía dietas", "solo de kilometraje" por eso "muy pocos querían venir a esta caja".

PUBLICIDAD