Podemos dice que Cifuentes "en vez de un altillo" tiene "un almacén de Ikea" en su casa al no encontrar su TFM

5/04/2018 - 11:43

Cifuentes dice que los "errores administrativos" que sufrió "han afectado también a otros alumnos"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha ironizado este jueves con que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en lugar de tener "un altillo", como el exsecretario general del PP Francisco Granados, "tiene un almacén de Ikea", al no encontrar su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Así lo ha expresado Ruiz-Huerta durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al preguntar a la dirigente autonómica sobre qué valoración hace de las informaciones referidas a la posible falsificación del expediente académico de su máster.

"Ayer le decía que era una persona honrada, y en toda la legislatura no había visto un ejercicio de cinismo como el que ejerció ayer, equiparable al de (los expresidentes) Esperanza Aguirre e Ignacio González, de los que ha aprendido tanto", ha criticado al mismo tiempo que ha afeado a Cifuentes que en su comparecencia de ayer dijera que los grupos de la oposición "conspiraron y confabularon contra ella" y que "se sacara de la manga" cuatro documentos que "no prueban nada".

"¿Dónde está el TFM Cifuentes? ¿Cuántas cajas tiene en su casa? Parece que en vez de un altillo, tiene un almacén de Ikea. ¿Por qué no iba a clases? ¿Era usted tan transparente que nadie la veía?", ha ironizado la portavoz de la formación morada.

Ruiz-Huerta ha sostenido que "claro que su máster es real", pero lo que ocurre, a su parecer, es que "se ha obtenido fraudulentamente". Así, ha asegurado que el máster que ella hizo en la universidad de Navarra se lo pagó ella, porque no todos "hacen las cosas como el PP".

Por su parte, la dirigente madrileña ha respondido a Ruiz-Huerta que podría dedicarse al mundo del espectáculo, donde le ha augurado "una gran carrera". "Mi máster me lo pagué yo, lo que sabemos es que ni la realidad ni los datos ni los argumentos son los suyos, lo suyo es el espectáculo. Traen el mismo discurso que ayer y dejé claro que no hay manipulación de mi expediente, ni ha habido falsedad y que esos errores administrativos que yo sufrí han afectado también a otros alumnos. Estas preguntas no tienen sentido, y todo lo que yo diga da igual", ha lamentado Cifuentes.

La presidenta regional ha insistido en que se la quiere "desgastar", al mismo tiempo que ha arremetido contra las políticas de universidades que pretende Podemos como "someter a un férreo control político" a las Universidades y "nombrar a un comisario político por encima del consejo de universidades"

"El portavoz de mi grupo (Enrique Ossorio) les recordó a qué se dedican los dirigentes de Podemos: a cobrar becas black, a buscar excedencias forzadas o intentar esconder la sentencias judiciales. La ética es una palabra que utilizan según les convienen a ustedes. Lecciones de ética de Podemos cero, bueno de ética y de nada mas", ha zanjado la presidenta madrileña.

