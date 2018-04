330 43

Madrid. errejón dice que el gobierno que se formaría tras la moción del psoe contra cifuentes sería "de transición" y podemos no exigiría "sillones"

5/04/2018 - 9:01

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este jueves que el gobierno que se formaría en la Comunidad de Madrid si prosperara la moción del PSOE -que confirmó que apoyará Podemos- contra Cristina Cifuentes sería "de transición" hasta las elecciones de 2019 y la formación de Pablo Iglesias "no exigiría sillones".

Errejón se expresó de esta manera en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Servimedia, en la que explicó que ya se ha puesto en contacto con el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, y el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, con quienes conversó acerca de cómo sería un hipotético gobierno en la Comunidad de Madrid si la moción de censura contra Cifuentes prospera.

No obstante, los socialistas no sólo necesitan el apoyo de Podemos, que Errejón confirmó, sino que como mínimo Ciudadanos tendría que abstenerse. Una circunstancia esta última que no parece probable dado que la formación naranja planteó una comisión 'ad hoc' para investigar la autenticidad del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Errejón explicó que este hipotético Ejecutivo madrileño sería "de transición, casi interino" y de "higiene democrática" hasta que se celebrasen las elecciones autonómicas previstas para 2019 y en las que el exportavoz de Podemos sería el candidato. En este gobierno liderado por el PSOE, dijo, "no vamos a tener exigencias de sillones".

Afirmó que la defensa que dio Cifuentes este miércoles en la Asamblea de Madrid "es una huida hacia delante de patas muy cortas" en la que "perdió una oportunidad para explicarse" sobre la autenticidad en la obtención del Master de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos.

"La ciudadanía está esperando pasos y que seamos capaces de cooperar. Sin exigencias", subrayó Errejón sobre el apoyo de Podemos a la moción de censura del PSOE. Dijo que Ciudadanos se coloca "en una situación complicada" y ahora tendrá que "retratarse" y explicar a los madrileños "si está por la regeneración democrática o del lado de una persona -Cifuentes- que se ha dedicado a insultar".

