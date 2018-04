330 43

Un total de 321 incidentes contra miembros del colectivo LGTB fueron registradas en la Comunidad en 2017

4/04/2018 - 21:16

Un total de 321 incidentes contra personas del colectivo LGTB se produjeron en la Comunidad el pasado año según el 'Informe 2017 sobre LGTBfobia en la Comunidad de Madrid' que ha presentado el Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifobia este miércoles.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La mayor parte de la incidentes de 2017 se registraron en la capital (196), más concretamente en el distrito Centro, seguido de Moncloa-Aravaca y Retiro. A Madrid le siguen de Móstoles (14), Alcalá de Henares (7), Fuenlabrada (5), Leganés (5) y Parla(5).

El resto de municipios madrileños, a penas registraron incidentes de este tipo aunque según el director del Observatorio, Rubén López, "que haya más registradas, no significa que en los otros lugares no haya". Así, ha apuntado a un problema de "visibilización" que hace que muchas personas no denuncien "por miedo a rechazo" o a no sentirse amparados por la ley.

La capital se mantiene estable en número de incidentes en relación con los pasados años, aumentando en el resto de municipios, que "no significa que se produzcan más, sino que se denuncian más", según López. De estos incidentes, tan solo 101 casos (un 31 por ciento) fueron denunciados ante las instituciones el pasado año.

El juez Fernando Grande-Marlaska, que ha intervenido en el acto, ha hecho hincapié en la responsabilidad de los organismos del Estado en estos temas, "la gente no tiene que sustituir a las instituciones", ha declarado.

Por su parte, la concejala y delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha considerado que "el informe da un paso hacia la justicia y la memoria".

