Hernando (PP) pide al PSOE "coherencia" para "no decirle no a las viudas, a las rentas bajas y a salarios modestos"

4/04/2018 - 20:55

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha instado al PSOE a "ser coherente" y le ha demandando que apoye en el trámite parlamentario el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para no decirle "no a las viudas, a los que tienen rentas bajas o a los que perciben salarios modestos".

ALMERÍA, 4 (EUROPA PRESS)

"Al PP puede decirnos que no cuando quiera pero no ahora ante unos presupuestos que se ocupa de mayores y jóvenes", ha trasladado para preguntarse "por qué quieren decir no a toda esa gente sin leerse ni tan siquiera el proyecto".

En su intervención en la junta directiva del PP de Almería, Hernando ha recordado que el PSOE pedía una subida del 1,1 por ciento en las pensiones, por lo que, según ha remarcado, deben apoyar los PGE para 2018 ya que "las hemos subido tres veces más de lo que ellos pedían".

"Le pido al PSOE que sea coherente, que no le diga que no a unos presupuestos que suponen el mayor impulso social de la historia de la democracia", ha insistido.

El portavoz de los 'populares' ha señalado que el proyecto hecho público el martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está "a las puertas de derrotar definitivamente" la crisis económica, "gracias --ha añadido-- a las duras medidas económicas que adoptamos en el Gobierno y al esfuerzo de todos los españoles".

"Son los presupuestos con mayor dotación para ocuparse de los más necesitados y para ayudar a la gente a superar una crisis muy profunda debido a las decisiones equivocadas del ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez-Zapatero que provocaron una debacle social que llevó a 3,8 millones de personas a perder su empleo y a destruir el país", ha afirmado para arrogar a su partido un crecimiento que ha dejado aparte "el endeudamiento y el crédito gracias al ahorro y a la superación para hacer un país competitivo".

Hernando ha hecho alusión también al líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, a quien ha reprochado que se "cuelgue medallas que no son suyas". "Estas se consiguen gracias a años de esfuerzo y no gracias a meses de oportunismo", ha dicho para recordarle que si él ponía como condición una dotación de 500 millones de euros en los presupuestos para hacer efectiva la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, se han consignado "600 millones".

"Hemos conseguido restaurar las heridas que provocaron otros en base a acuerdos con agentes sociales que van a permitir a los funcionarios recuperar gran parte del poder adquisitivo que perdieron y hemos conseguido responder a una de las reivindicaciones económicas más importantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, logrando una conquista social que no se había producido en 30 años", ha concluido.

