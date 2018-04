330 43

El pleno aprueba 1,2 millones para las productividades de la Policía Local por los servicios de Navidad

4/04/2018 - 20:59

El Ayuntamiento de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha aprobado destinar 1,2 millones de euros para sufragar las productividades de la Policía Local correspondientes a los servicios especiales prestados por los agentes durante la Navidad.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Según el concejal de Seguridad, el socialista Juan Carlos Cabrera, la aplicación de estos fondos a dicho fin cuenta con una "salvedad" de la Intervención General del Ayuntamiento, con lo que en la votación es necesario "salvar el reparo" de dicha alta instancia municipal para pagar los servicios especiales ordenados a la Policía Local con motivo de la Navidad.

El edil de Participa Julián Moreno, no obstante, ha señalado tales reparos de la Intervención, exponiendo que "las horas extraordinarias no pueden ser computadas como productividades", lo que le ha llevado a criticar la "nula gestión presupuestaria" del Gobierno local socialista. Cabrera, no obstante, ha defendido la "planificación" del Gobierno local y ha avisado de que la situación deriva en buena medida de que la Policía Local no cuenta con el número necesario de agentes. Finalmente, el asunto ha sido aprobado con el voto a favor del PSOE, el PP y Participa, y la abstención de Ciudadanos e IU.

PUBLICIDAD