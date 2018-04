330 43

AV.- Fernández se sintió "acosado" en su declaración ante Alaya, en la que "no se respetaron sus derechos"

4/04/2018 - 19:34

Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo y exviceconsejero del ramo, ha manifestado este miércoles, en la sesión de tarde del juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que se sintió "inseguro, indefenso y acosado" durante los cuatro días que duró su declaración en abril de 2012 ante Mercedes Alaya, quien fuera juez instructora del caso en sus inicios, declaración en la que, en su opinión, "no se respetaron sus derechos".

SEVILLA, 4

Así se ha pronunciado Fernández ante las preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en la trigésimo cuarta sesión del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los ERE.

Fernández, para quien el Ministerio Fiscal solicita ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha insistido en que no ratifica el acta de la declaración ante Alaya tras "más de 40 y tantas horas" y tras la que la magistrada, el 24 de abril, ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El exconsejero de Empleo abandonó la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) el 11 de agosto tras abonar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Aunque "no se retracta de lo dicho" y "dijo la verdad", Fernández ha argumentado que no la ratifica porque "no recoge con fidelidad" lo dicho, así como por estar "descontextualizadas" las respuestas suyas. Además, ha asegurado durante los cuatro días que duró "no se respetaron sus derechos", así como se sintió "absolutamente inseguro, indefenso y acosado".

