ELA exige al grupo Tubos Reunidos la retirada del ERE de extinción y al Gobierno Vasco que impida "esta barbaridad"

4/04/2018 - 17:40

Anima a la plantilla de Productos Tubulares "a que siga en huelga indefinida", con movilizaciones "permanentes"

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

ELA ha exigido al grupo Tubos Reunidos la retirada del ERE de extinción y el resto de recortes planteados a los trabajadores de Productos Tubulares, y ha reclamado a los Departamentos de Industria y Trabajo del Gobierno Vasco que "impidan esta barbaridad".

Productos Tubulares ha presentado este miércoles al comité de empresa un plan de ajuste que plantea 157 despidos, un 25% de reducción salarial, 24 horas de aumento de jornada al año, el recorte y eliminación de mejoras sociales, y el cierre de la acería de Trapagaran.

En un comunicado, el sindicato ha rechazado "rotundamente" estas medidas y ha señalado que "los posibles problemas con los que la empresa pretende justificarlas, no tienen nada que ver con los puestos de trabajo, ni las remuneraciones percibidas por la plantilla".

"Tubos Reunidos durante muchos años se ha repartido cientos de millones de euros en dividendos. Solo en Productos Tubulares se han repartido 132 millones de euros los últimos 20 años. Estamos ante unos accionistas avariciosos --el BBVA es mayoritario y otros, en menor medida, son diferentes familias de Neguri-- y ante una nefasta gestión de la dirección del Grupo, que en esta coyuntura no tan favorable como en años anteriores, no aporta otra solución que no pase por eliminar derechos laborales y puestos de trabajo", ha denunciado.

MOVILIZACIONES

Por todo ello, ha instado a la dirección de Productos Tubulares y del grupo a que "retiren todas y cada una de las medidas planteadas". Además, ha animado a la plantilla de PT "a que siga en huelga indefinida, movilizándose permanentemente".

"Estamos seguros de que, mediante la lucha y la unión de la plantilla, como hasta ahora se ha mostrado en Productos Tubulares de manera ejemplar, será posible modificar las intenciones de la compañía", ha añadido.

Por último, ha reclamado a los Departamentos de Industria y Trabajo del Gobierno Vasco "que impidan a la empresa llevar a cabo esta barbaridad, con hechos concretos". "No es aceptable que unos privilegiados (accionistas y dirección de Tubos Reunidos) se hayan llevado todo lo que han podido, y ahora quieran hacer pagar a cientos de familias que dependen de PT", ha concluido.

