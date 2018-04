330 43

CCOO PV y UGT PV trabajan con la CEV en una mesa para "explorar acuerdos" que permitan mejorar las condiciones laborales

4/04/2018 - 15:18

Arturo León (CCOO PV) señala que la patronal tiene "responsabilidad en gran medida" en las desigualdades que ha provocado la crisis

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos de CCOO PV y UGT PV trabajan en la creación de una mesa de negociación con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) para "explorar la posibilidad de acuerdos" en diversos ámbitos que permitan "mejorar las condiciones de trabajo en la empresas" valencianas.

Así lo ha avanzado este miércoles el secretario general de CCOO PV, Arturo León, en un desayuno informativo con los medios, en el que ha explicado que la idea es crear una "mesa abierta" en cuanto a asuntos a tratar, que pueda ir estudiando las vías de acuerdo en diferentes materias como pueden ser igualdad, prevención de riesgos laborales, regular la jornada irregular o precariedad, entre otras.

Esta mesa, ha explicado, tendría reuniones periódicas y en ella se sentarían los responsables sectoriales de la patronal y aquellas personas que designen los sindicatos. De este modo, aunque los acuerdos alcanzados en principio no tendrían carácter obligacional sino de recomendación, sí tendrían "fuerza moral" ya que recogerían la voluntad de empresas y organizaciones sindicales.

En todo caso, la iniciativa se encuentra en una "fase muy incipiente" todavía y por el momento han tenido dos reuniones en las que no han entrado aún en materia de negociación.

De hecho, León ha admitido que la situación con la patronal "no es para tirar cohetes", ya que hay algunos temas a los que la patronal "no ha dado respuesta" y "parece que no va con ella", ha lamentado.

Se ha referido así a la "desigualdad" que ha provocado la crisis: "mientras las rentas del capital (empresas) han crecido, las de los trabajadores se han empobrecido". Ante esta situación, el líder de CCOO PV ha dicho que desde el sindicato "no podemos estar satisfechos con el papel de la patronal ni mucho menos, que tiene responsabilidad en gran medida".

EL 24, A MADRID

No obstante, el próximo día 24 la CEV acudirá también junto a los sindicatos a un encuentro en Madrid con los diputados del Congreso para visibilizar la "infrafinanciación" de la Comunitat Valenciana. A él acudirán diputados de los grupos parlamentarios de las Corts, a excepción del PP, ha apuntado León.

El mismo día, los sindicatos entregarán un manifiesto al Ministerio de Hacienda en el que trasladarán sus reivindicaciones en materia de financiación, aunque en este acto no estarán los representantes de la patronal, que tienen solicitada una reunión en este ministerio, y están a la espera de respuesta.

